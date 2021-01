Estonia, el único país del mundo liderado por mujeres elegidas por el voto

Con la presidenta Kersti Kaljulaid y la reciente designación de la primera ministra Kaja Kallas, Estonia se ha convertido en el primer país del mundo que actualmente está dirigido por dos mujeres que fueron elegidas para sus cargos , reportan medios locales.

Si bien Nueva Zelanda, Barbados y Dinamarca tienen cabezas femeninas, en sus casos una de ellas es monarca. En cambio, las dos funcionarias de Estonia son decisión de los ciudadanos, quienes han optado por una representación femenina del 46.7% en el gabinete del nuevo Gobierno.

En 2016, Kalijulaid asumió como la primera presidenta del país desde su independencia en 1991. Y Kallas juró el martes 26 de enero como primera ministra , luego de que su Partido Reformista, de centro derecha, llegara a un acuerdo con el Partido Centro, de la mandataria.

La decisión se debe a que el primer ministro anterior, Juri Ratas, fue involucrado el 13 de enero en un escándalo de corrupción: la presunta donación que recibió un funcionario a cambio de un favor en la regulación de la propiedad inmobiliaria en el distrito portuario de Tallin, de la capital del país.

“Volveremos a construir nuestras relaciones con nuestros aliados, nuestros vecinos, e intentaremos restaurar nuestro nombre como un buen país para invertir”, sostuvo Kallas a Reuters tras jurar a su cargo. La funcionaria formará parte de un Gobierno con otros 14 ministros, la mitad de ellos mujeres, como Keit Pentus- Rosimannus, ministra de Finanzas, y Eva-María Liimets, de Relaciones Exteriores, entre otras.

“La idea detrás de la composición de mi Gobierno es lograr un equilibrio entre hombres, mujeres, experiencia y novedad” , agregó Kallas, de 43 años, abogada y exparlamentaria europea.

Kaja Kallas, exmiembro del Parlamento Europeo y líder del Partido Reformista de Estonia. Foto: EFE

La decisión de nominarla no sorprendió a nadie, su partido ganó las elecciones generales de 2019 y ella era su líder desde el año anterior. Y si bien el Partido del Centro hizo una maniobra política por la cual formó una coalición con otras fuerzas —el Partido Conservador del Pueblo, de extrema derecha, y Patria, populista de derecha—, la situación cambió durante 2020 en esta nación de casi 1.5 millones de habitantes.

El principal desafío de Kallas será controlar el agravamiento de la pandemia de la COVID-19, más que la corrupción en este país báltico. Además de la situación sanitaria, la crisis económica se ha profundizado últimamente.

Elecciones presidenciales

Aún no se sabe cuánto tiempo durará la conjunción de mujeres en el poder, puesto que en setiembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estonia. Por su parte, Kaljulaid no ha informado si se presentará a la reelección o no .