Vacuna de Novavax logra 89% de efectividad, excepto con variante sudafricana

La compañía farmacéutica estadounidense Novavax anunció este jueves que su candidata a vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una efectividad del 89.3%, pero con una eficacia menor contra la variante de Sudáfrica.

La vacuna NVX-CoV2373 reclutó para su ensayo en fase 3, realizado en el Reino Unido, a más de 15.000 participantes de entre 18 y 84 años, incluido un 27% de personas con más de 65 años.

Tras el ensayo, se registraron 62 pacientes positivos de COVID-19, 56 de ellos en el grupo de los placebos y 6 entre los vacunados. Solo una persona, que recibió un placebo, sufrió un cuadro grave.

Novavax, que no ha detallado los datos concretos del estudio, ha señalado que la eficacia era del 95.6% y del 85.6% frente a la variante británica (ver enlace).

La efectividad promedio alcanzada del 89.3% emparenta a la candidata de Novavax con las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna.

Stanley Erck, presidente y director ejecutivo de la empresa, aseguró que NVX-CoV2373 “tiene el potencial de jugar un papel importante en la solución de esta crisis de salud pública global”.

No obstante, los resultados positivos han sufrido un duro revés durante su etapa de prueba en Sudáfrica, donde NVX-CoV2373 solo alcanzó una eficacia del 49%.

Según informó The New York Times, se trató de una investigación relativamente pequeña (aplicada en 4.400 voluntarios) y, en principio, no estaba diseñada para obtener una estimación precisa de la protección que proporciona la vacuna.

De momento, Novavax ha anunciado que ya ha comenzado a trabajar en nuevas construcciones de fórmulas contra las variantes emergentes, y espera elegir candidatos para una vacuna de refuerzo o una combinada en los próximos días.

NVX-CoV2373 no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.

Además, puede almacenarse entre 2 y 8 gratos centígrados (refrigerado), y se envía en una formulación líquida lista para su inoculación.

Novavax, a cargo de una de las seis vacunas financiadas por la Operación Warp Speed, ha estado realizando pruebas en Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y México.