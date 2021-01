De acuerdo a la compañía demoscópica Opinión Pública, la confianza de los ciudadanos en Vladimir Putin cayó al 53% la semana pasada, el porcentaje más bajo en los últimos 12 meses.

El 35% de los encuestados reveló que no cree en el presidente y el 12% prefirió no contestar a las preguntas. El estudio se realizó entre el 22 y 24 de enero, luego de la detención del opositor ruso Alexei Navalny y mientras se realizaban protestas que pedían su liberación.

Sin embargo, este descenso en su popularidad comenzó en diciembre cuando el medio digital Bellingcat y Navalny acusaron al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de envenenarlo.

No es menos importante el video del Palacio de Putin, donde el opositor ruso mostró que el gobernante es el propietario de una lujosa residencia que cuenta con una piscina, teatro, casino y pista de hielo subterránea. Por su lado, el mandatario negó ser dueño de esta mansión.

Cabe resaltar que el segundo porcentaje de aprobación más bajo de Putin coincidió con el envenenamiento de Navalny, el 20 de agosto del 2020, atentado que fue condenando por el Gobierno de Alemania, el cual lo calificó como “intento de asesinato”.

En los últimos días, las viviendas y oficinas del opositor han sido allanadas, pero esto no lo ha amedrentado y ha llamado a nuevas protestas: “Salgan y no tengan miedo (...) Nadie quiere vivir en un país donde gobiernan la arbitrariedad y la corrupción”, publicó en la página web de su equipo.

El organismo pro Derechos Humanos contabilizó unas 3.700 personas arrestadas y de acuerdo a fuentes policiales hubo 40 heridos durante las manifestaciones del último sábado que exigían la liberación de Navalny.