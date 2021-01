Pfizer: No hace falta otra vacuna contra variantes británica y sudafricana

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer, en alianza con BioNTech, conserva su eficacia contra las variantes británica y sudafricana, por lo que representantes de ambas empresas afirmaron que es innecesario desarrollar un fármaco específico para estas.

Así lo hicieron saber por medio de un comunicado publicado hoy, 28 de enero, en donde se indica que siguen realizando monitoreos en caso alguna de las variantes se vuelva resistente al antídoto.

El medicamento desarrollado por las dos farmacéuticas fue sometido a tests in vitro con el virus original y las mutaciones anteriormente mencionadas, y se obtuvieron resultados positivos. Tras ello, los laboratorios no han dudado en señalar que las pruebas “no demostraron la necesidad de una nueva vacuna”.

Sin embargo, manifestaron que continuarán con los estudios de estas y otras variantes que van apareciendo alrededor del mundo, especialmente la reportada en Sudáfrica. Fue en este país donde se publicó un estudio que señalaba una mayor resistencia de dicha variante de la COVID-19 a la medicina elaborada por Pfizer.

El método que se usó en la creación antídoto de Pfizer fue el del ARN “mensajero”, que permite inyectar en el organismo hebras de instrucciones genéticas que dicen a las células del ser humano qué hacer. Según el fabricante, esto permitiría “desarrollar nuevas versiones de la vacuna si es necesario”.

Por su parte, BioNTech informó que podría desarrollar una vacuna especifica para frenar las distintas variaciones del coronavirus en un lapso de seis semanas.