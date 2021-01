Ernesto Samper: “El futuro nos lo ha adelantado la pandemia”

¿Qué sentimiento le deja la muerte de su exministro Holmes Trujillo?

Es una reiteración del sentimiento generalizado de que estamos enfrentados a un poderoso enemigo, cuya peligrosidad resulta invisible e implacable. Carlos Holmes fue un caballero de la política colombiana, siempre se caracterizó por su manera dialogante de hacer la política. (...) Este episodio demuestra que realmente nadie está exento. Necesitamos hoy más que nunca la cooperación internacional para tener un acceso universal y democrático a las vacunas.

¿Por qué algunos países de Latinoamérica accedieron a las vacunas y otros no?

Yo diría que son dos factores. El primero es el fracaso catastrófico del multilateralismo para arreglar un tema tan global como la pandemia y el segundo es que nuestra propia región estaba desintegrada. Nunca antes había sido tan necesaria una integración y nunca antes estábamos tan desunidos.

¿Cuál sería la fórmula para una mejor distribución de las vacunas en la región?

Si existiera una voluntad de reparto, tendrían que tomar en cuenta el nivel de contagios, la letalidad del virus en cada uno de los países, las posibilidades de sus sistemas de salud y sus propias condiciones económicas. Hay más de 60 países que no tienen la oportunidad de acceder a las vacunas, ni siquiera distribuirlas, por eso se esperaría mayor solidaridad del mundo.

¿Es solo el mecanismo Covax la esperanza para los países pobres del mundo?

No, no es suficiente. El mecanismo Covax es como una especie de fondo cooperativo en el cual estamos más de 100 países y con ello hemos garantizado unos cupos de vacunas a través de la OMS , pero no son lo suficiente para el volumen de necesidades que tenemos.

¿Cómo toma que en algunos países se privatice la compra de dosis de vacunas?

Esa es una demostración muy clara de que la globalización sigue funcionando al revés, es decir, beneficiando a unos pocos sectores y con la incapacidad de generar propuestas solidarias que permitan acceder a todos los países y las empresas al mercado de las vacunas.

¿Cree que la pandemia ha mermado el deseo de cambio que pedían los países de la región en las calles?

Yo creo que ese grito no se ha apagado. Creo que cuando salgamos de esta pandemia tendremos que reparar las consignas que alzábamos antes, que mencionan que ‘el futuro es ya’. El futuro nos lo adelantó la pandemia. Este nos obliga a hacer una transición ecológica y eliminar las brechas de desigualdad social.

¿Qué novedades habrá en el siguiente encuentro del Grupo de Puebla?

En este encuentro estaremos los diferentes líderes de este grupo que quiere un cambio para América Latina y concluiremos con un manifiesto progresista.

Vea la entrevista en el siguiente enlace: t.ly/bIQJ