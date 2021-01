“Su daño al país es incalculable”, declara sobrina de Trump

A puertas de un posible juicio político por el asalto al Capitolio, Donald Trump sigue siendo un personaje muy polémico. Recientemente, fue su sobrina, Mary Trump, quien brindó declaraciones al medio The Telegraph sobre su relación con el exmandatario.

Ella aseguró que su tío le hizo mucho daño al país. “Solo estamos esperando para saber cuán irreparable es”, indicó en la entrevista. Asimismo, señaló que está evaluando el cambiarse de apellido debido a la connotación negativa que actualmente este conlleva.

Durante su entrevista para The Telegraph, la sobrina del expresidente se refirió a los rumores de un divorcio entre Melania y Donald Trump. Estos habrían surgido debido a diversos videos en los que se ve cierta actitud distante entre ambos.

Al respecto, Mary Trump señaló que no cree en estas versiones, a pesar de no entender cómo se maneja su tío con respecto a la familia, ya que parece no demostrar “ni afecto, ni intimidad”.

No es la primera vez que la psicóloga clínica critica la gestión de su tío, en una entrevista para The Associated Press el año pasado dijo que era un “criminal, cruel y traidor” y que debería ir a la cárcel una vez que deje la Casa Blanca.

Mary Trump también es autora del conocido y polémico libro Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, en el cual ahonda sobre su relación con Trump y su familia en general.

Dicho libro causó un revuelo entre gran parte de sus familiares, pero quien se vio especialmente afectado por la publicación fue Donald Trump, quien intentó detener la publicación de la obra.