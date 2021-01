Cementerios de Ciudad de México cerca del colapso ante muertes por COVID-19

La desatada pandemia del nuevo coronavirus, que suma cifras récord de muertos desde hace semanas, va en camino de sobrepasar la capacidad de los cementerios de Ciudad de México, donde los trabajadores laboran siete días a la semana y los entierros se suceden uno tras otro, a veces con escasas medidas de seguridad.

“Nuestros panteones son pequeños y de promedio había tres, cuatro o cinco entierros al día en total en los 11 panteones. Ahora hemos estado manejando de 10 a 15 al día”, explicó este domingo 24 de enero a la agencia EFE Daniel de la Cruz, jefe de panteones de la Alcaldía de Tláhuac, en el sureste de la capital, tras una semana récord de muertos y contagios en la nación.

Los cementerios mexicanos, caracterizados por sus montones de coloridas tumbas entre las que las familias caminan para visitar a sus seres queridos, se están viendo más saturados que nunca y el número de trabajadores, lejos de ascender, desciende .

“Seguimos trabajando con las mismas personas, no mandaron más. Y obviamente hay restricciones porque algunos compañeros son de la tercera edad y hemos visto reducida la plantilla”, añadió De la Cruz.

Del mismo modo, las empresas funerarias vieron los servicios incrementados, todavía más que en los primeros meses de la crisis sanitaria.

Los trabajadores laboran siete días a la semana y los entierros se suceden uno tras otro. Foto: EFE

A pesar de los datos que no paran de subir, muchas familias, asegura De la Cruz, todavía no son capaces de aceptar las normas, y más en las zonas donde las costumbres están muy arraigadas y la muerte es un momento de unión familiar.

“Desafortunadamente la gente no ha entendido el mensaje, siguen pensando que el virus no existe y el panteón no es la excepción. De acuerdo al protocolo, son máximo 20 personas, pero hay gente que no entiende y a la mala se meten al panteón”, comentó el funcionario.

Algunos, por su propia iniciativa, acuden menos de cinco al entierro y comprenden la gravedad de la situación actual.

Desde que empezó la pandemia la última semana de febrero de 2020, México acumula 1,7 millones de enfermos y roza los 150.000 decesos , cifras que se han disparado esta semana con unos 20.000 contagios y 2.000 muertos diarios, que sitúan a la vacuna como única esperanza en un país con una economía muy dañada.

La ocupación nacional de camas para intubación es del 54% y los estados con mayores índices son la Ciudad de México (87%), el Estado de México (82%) y Nuevo León (75%).