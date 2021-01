Máximo epidemiólogo de EE. UU. sobre salida de Trump: “Es liberador”

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, confesó este jueves su alivio por la salida del expresidente Donald Trump al asegurar que es “liberador” poder hablar claramente sobre lo que dice la ciencia respecto a la COVID-19 sin temor a “repercusiones”.

Fauci, que ahora es el principal asesor médico del mandatario Joe Biden, admitió la incomodidad que le generó la actitud respecto a la pandemia de Trump, quien minimizó repetidamente el riesgo que suponía el coronavirus y contradijo en numerosas ocasiones las conclusiones de los expertos.

“La idea de que podemos subir aquí y hablar sobre lo que sabemos, lo que dice la evidencia científica, y dejar que la ciencia hable es un sentimiento bastante liberador”, dijo el inmunólogo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El mayor experto en enfermedades infecciosas del país aseguró que se sintió “incómodo” cuando, en las ruedas de prensa en las que participaron ambos durante parte del 2020, Trump decía cosas “que no tenían base en los hechos”, como por ejemplo su defensa de la hidroxicloroquina como profiláctico contra el virus.

“No me agrada para nada estar en una situación en la que tengo que contradecir al presidente. Realmente no sentía como que pudiera decir algo y no habría repercusiones”, afirmó.

La tensión entre Trump y Fauci fue creciendo durante el último año, al punto en que la Casa Blanca dejó de invitar al especialista a dar ruedas de prensa sobre la crisis sanitaria.

El ya expresidente amenazó incluso con despedirlo, pero luego se dio cuenta de que no tenía la autoridad para hacerlo, ya que el suyo no era un cargo político, sino de servicio civil: el de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés).

Biden es el séptimo presidente de Estados Unidos al que ha asesorado Fauci, que dirige el NIAID desde 1984 y es una de las figuras más respetadas de la comunidad científica de la nación norteamericana, una fama que solo ha aumentado durante la pandemia.

En su primera rueda de prensa bajo el mandato del demócrata, el epidemiólogo agradeció que el nuevo presidente le haya dado instrucciones de ser “completamente transparente y honesto”.

“Una de las nuevas cosas en esta administración es que, si no sabemos la respuesta, no hay que aventurar una suposición. Simplemente decimos que no sabemos la respuesta”, afirmó.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por el virus SARS-CoV-2 en términos absolutos, con más de 408.000 muertos y 24,5 millones de contagios , según la Universidad Johns Hopkins.

Biden presentó este jueves su estrategia para acelerar la respuesta a la crisis de salud, aunque reconoció que le llevará meses “darle la vuelta” a la situación que heredó de Trump.

