“Reza por mí”: el vídeo del cura que quedó atrapado tras explosión en Madrid

Con la muerte de un sacerdote de 36 años se elevó a cuatro el número de fallecidos por la explosión del miércoles 20 de enero en Madrid, capital de España, donde hubo un religioso que sí logró salvarse e incluso grabó un video poco después del suceso.

“Acaba de estallar nuestra casa por la tubería de gas y estoy atrapado en el quinto piso. Hay un incendio, no puedo bajar. Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Ha estallado nuestra casa”, expresó el padre Matías Quintana.

En el video se observan los escombros y el humo que había a su alrededor pasadas las 3.00 p. m. (horas locales) en el cual un escape de gas destrozó el edificio, ubicado en una angosta calle del centro de Madrid donde vivían varios sacerdotes.

“Veíamos a Matías desde la ventana, primero dando vueltas y después sentado, con las sotanas al descubierto en el piso de abajo. Qué mal rato hemos pasado hasta que lo han bajado. Le mando un abrazo y que se recupere pronto”, escribió una vecina en Twitter.

Efectivamente, el cura, de la parroquia Virgen de la Paloma, pudo salir ileso gracias a los servicios de rescate que pudieron bajarlo del recinto, tras quedar atrapado 20 minutos. Luego trascendió que Quintana es de nacionalidad paraguaya.

En conversación con Última Hora, el medio de su país de origen, el sacerdote detalló que se “encontraba en la quinta planta de la parroquia, estaba comiendo y en cierto momento hubo una explosión muy grande y todo el edificio fue prácticamente destruido”.

Mapa de Madrid localizando el lugar en donde se produjo una violenta explosión el miércoles por la tarde que destruyó un edificio. Infografía: AFP

Dos peatones, hombres de 85 y 47 años respectivamente, y una persona de 35 que estaba reparando una caldera en la quinta planta del edificio también murieron, mientras que otras 10 personas resultaron heridas, de las cuales solo uno (un hombre de 53 años) permanece hospitalizado.

La explosión causó graves daños materiales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya avisó que los trabajos correspondientes durarán al menos dos semanas, aunque acotó que “la tragedia podría haber sido infinitamente mayor”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la calificó como “terrible explosión” que dejó “impactantes imágenes”. En redes sociales manifestó “todo nuestro pesar y cariño a los familiares de las personas fallecidas y heridas”, además de “todo el apoyo a los servicios de emergencia”.