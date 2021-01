Sami Modiano, supervivente de Auschwitz, recibió la vacuna COVID-19 en Italia

Sami Modiano, nacido en 1930 en la isla de Rodas, cuando aún era colonia italiana, y superviviente del campo de concentración de Auschwitz, recibió, junto a su mujer, la vacuna contra el coronavirus en la región italiana de Lacio, donde las personas mayores de 80 años ya se están inmunizando.

Así lo contó y celebró Nicola Zingaretti, presidente de esta región, cuya capital es Roma, en su cuenta personal de Twitter, donde señaló que este gesto es “una imagen de confianza y esperanza para todos”.

Modiano vivía en la isla de Rodas en el momento en el que los alemanes, tras el armisticio, invadieron su ciudad natal y se llevaron a todos los judíos de la isla en la bodega de un barco mercante. Una vez en tierra, fueron trasladados en trenes hasta el campo de exterminio nazi de Auschwitz.

“Hoy me asombró tanta amabilidad, no esperaba toda esta atención. Agradezco a los médicos y enfermeras que me vacunaron. Ponernos la vacuna es necesario para nosotros y para los demás, sobre todo a nuestra edad”, fueron las palabras de Modiano. Añadió: “La vida nos pone frente a desafíos inesperados y, a menudo, muy duros, pero tenemos dentro de nosotros la fuerza para superarlos. Debemos seguir siendo optimistas”.

Este italiano, que perdió a su hermana y su padre en el campo de exterminio, ha compartido, después de su liberación, la experiencia que allí vivió en charlas y coloquios, lo que le ha llevado a ser un personaje conocido en Italia. Ahora salta de nuevo a la actualidad tras haber recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 a sus 90 años.

En Lacio, una de las regiones que más rápido está desarrollando las campaña de vacunación, ya se empezó a dar dosis a los mayores de 80 años y también este domingo comenzó a administrar las segundas aplicaciones.