Un hombre mexicano de 32 años reveló que 16 miembros de su familia murieron a causa del nuevo coronavirus luego de contagiarse en el velatorio de un tío, quien falleció tras contraer la misma enfermedad.

En declaraciones para el diario Milenio, José Martín Chávez Enríquez relató que en 2020 perdió a un tío que se infectó con el SARS-CoV-2. Gran parte de sus parientes acudieron al velorio y se contagiaron de coronavirus.

Chavéz contó que la enfermedad respiratoria aniquiló a “casi toda la familia”, incluida su madre, quien murió el último viernes.

“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia. Fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al hospital Vicente Villada (en Cuautitlán), no logró sobrevivir y falleció el viernes. La incineré y tengo sus restos en mi casa, porque ni tiempo de ir al panteón” detalló.

José aseguró que, entre todos los de su clan familiar, han gastado cerca de 280.000 pesos (más de 50.000 soles) en cubrir el tratamiento de sus familiares. Asimismo, reconoció que él también asistió al velatorio, pero no se infectó. “Gracias a Dios, fui fuerte y me encargué de mi mamá, pero no se pudo salvar; a mi papá, lo tengo en cama y mi hermana que ya se recuperó”, añadió.

Por último, Chavéz Enriquez sostuvo que accedió a la entrevista con el medio para que “toda la gente se entere y vean lo importante que es cuidarse y protegerse de esta enfermedad”.