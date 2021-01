“¿Qué son 15 días encerrados en casa?”, expresa paciente español salido de UCI

España sumó el viernes 15 de enero un nuevo récord diario de contagios por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y en la comunidad autónoma de Andalucía, una de las regiones más afectadas, un paciente recién salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) llamó la atención a la población.

José Barrero está internado junto a su pareja en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. En conversación con el programa Hora 25 de la Cadena SER apuntó que estuvo con oxígeno luego de un encuentro familiar con motivo de las festividades decembrinas.

“A mí me contagió el amor por mis niños. Llevaba sin verlos desde agosto. Llevaba sin verlos cinco o seis meses. Estos días de Navidad no lo pensamos y fuimos a ver a mis nietos y a mi hija. Mi yerno es militar y tenía el COVID y no lo sabía”, comentó.

Su yerno les contó el 24 de diciembre que había contraído el coronavirus SARS-CoV-2. “Desgraciadamente todos acabamos dando positivo, al menos mi hijo no ha estado en la UCI”.

En la Unidad de Cuidados Intensivos, Barrero tuvo que a ver a su pareja “muy mala”, tanto que temió lo peor. “Se estaba muriendo en mis manos , ella no podía hablar”, desveló. “Ahora estamos los dos en la habitación juntos”.

Coronavirus en España

Con 40.197 nuevos casos, España volvió a batir por segunda vez esta semana su récord diario, comunicó el Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada, las nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, alcanza los 575 casos en los últimos 14 días.

“¿Cuánto vale una vida? ¿Qué son 15 días encerrados en casa? Por favor”, clamó Barrero al pedirle a las autoridades más acciones de contención contra la pandemia. “Si tienen que tomar decisiones que las tomen ya”.

Este sábado 16 de enero el Gobierno español descartó un nuevo confinamiento general e indicó que existe la experiencia suficiente para saber cómo doblegar la curva de contagio del SARS-CoV-2.

El Colegio de Médicos de Madrid advirtió el jueves 14 de enero que el sistema sanitario puede colapsar en dos semanas. “Le pido a la juventud que mire por lo que tienen en casa, a esos abuelos hay que cuidarlos”, exhortó Barrero.