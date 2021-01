Bolsonaro rechaza pedidos de juicio político por crisis sanitaria en Manaos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó este viernes 15 de enero los pedidos de juicio político en su contra por la crisis sanitaria que vive la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas, ante el aumento de casos de COVID-19.

En diálogo telefónico con el periodista José Luiz Datena, conductor del programa televisivo Brasil Urgente, el líder ultraderechista afirmó: “Solo Dios me sacará del cargo”.

Datena preguntó al jefe de Estado por las recientes declaraciones del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien en una conferencia de prensa lo tildó de “genocida” por sus políticas de sanidad frente a la pandemia del virus SARS-CoV-2.

“En otro país, esto quizás podría ser catalogado como genocidio”, sostuvo la máxima autoridad paulista. Bolsonaro respondió que Doria era un “niño” y un “mediocre”, y lo acusó de estar “políticamente muerto en Sao Paulo”.

Varios grupos de la oposición, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT), exigieron este viernes la apertura de los procesos de destitución contra el mandatario, que debe examinar Rodrigo Maia, titular de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, Maia no ha avanzado con ninguna de las 60 exposiciones de impeachment contra Bolsonaro, aunque en una reciente entrevista con Metrópoles advirtió: “El principal error del Gobierno del presidente es la cuestión de la vacuna. Por este tema, si no se organiza rápido, puede ser que sufra un proceso de destitución muy duro”.

El presidente de Brasil se defendió. “Quieren imponer un infierno en mi vida. No valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo. No existe nada concreto para mí. Inventan fake news para sacarme”, aseguró.

Bolsonaro señaló que no puede ser culpado de lo que ocurre en Manaos porque el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que el Poder Ejecutivo no podía contradecir las medidas restrictivas de estados y municipios de la nación.

La autoridad de Amazonas, Wilson Lima, reconoció que los centros en Manaos se encuentran desbordados y que hay una escasez de cilindros de oxígeno para los pacientes de coronavirus que están hospitalizados en áreas de cuidados intensivos y dependen de ventiladores artificiales.