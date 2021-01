EE. UU.: Trump abandonaría Washington horas antes de investidura de Biden

Según informó el Washington Post, el mandatario republicano, Donald Trump, planea salir de la ciudad de Washington DC la mañana del 20 de enero, día en el que el líder demócrata Joe Biden tomará juramento como presidente de Estados Unidos.

Asimismo, Associated Press, de acuerdo con fuentes cercanas al saliente gobernante, informó que el magnate se dirigiría a Florida, lugar en el que se encuentra su residencia de invierno y club social. El último jueves 14 de enero, dicho recinto recibió una advertencia de las autoridades locales luego de que varios asistentes a la fiesta de fin de año no llevaran mascarillas.

El 8 de enero, Trump, que se encuentra en un segundo proceso de juicio político, adelantó que no asistirá a la investidura de Joe Biden el próximo miércoles 20 de enero. La última vez que un mandatario de Estados Unidos no asistió a la ceremonia de juramentación de su sucesor ocurrió en 1869, cuando Andrew Johnson no acudió a la toma de mando de Ulysses Grant.

Trump se marchara de la capital de Estados Unidos dos semanas después de que una turba de sus seguidores irrumpiera en el Capitolio para frustrar la ratificación de la victoria de Biden en los comicios.

El 56% de estadounidenses está a favor del juicio político a Trump, según sondeo

Un sondeo publicado por ABC News y Washington Post dio a conocer que un 56% de los encuestados está de acuerdo con el juicio político que inició esta semana el Congreso de Estados Unidos contra el saliente mandatario, Donald Trump. El mismo porcentaje apoya una posible inhabilitación del magnate para ejercer nuevamente un cargo público.