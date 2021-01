Twitter bloquea la cuenta de un diputado español por “incitación al odio”

Twitter suspendió por “incitación al odio” la cuenta de un diputado del partido ultraderechista español VOX, que por medio de la red social lo denunció el miércoles 13 de enero, reportaron medios locales.

El parlamentario de la Asamblea de Madrid, Jaime de Berenguer, aseveró que no puede hacer publicaciones luego de la acción de la compañía en respuesta a un tuit del 18 de junio de 2020. La cuenta no ha sido eliminada y está visible, pero no el mensaje en cuestión.

En ese tuit De Berenguer se refería a la celebración de un Pleno de la Asamblea de Madrid en el cual las iniciativas de VOX eran defendidas por legisladoras, incluida la portavoz Rocío Monasterio.

“Lo que se viene diciendo, según la izquierda, un partido machirulo”, expresó el diputado en referencia a las calificaciones en contra de VOX realizadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, entre otros.

El tuit del diputado Jaime de Berenguer. Foto: captura de Twitter

En un tuit la agrupación sostuvo el miércoles 13 de enero que “la censura de Twitter llega a los diputados de la Asamblea de Madrid de VOX”. Y se preguntó: “Se está bloqueando una cuenta por decir que los representantes de VOX a un pleno son mujeres?”.

“¿O se bloquea por usar la palabra ‘machirulo’ que usa la izquierda hacia VOX?”, interrogó el partido de extrema derecha.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular (PP), Alfonso Serrano, se solidarizó con De Berenguer e indicó que no entiende esta decisión.

“¿Dónde está aquí la incitación al odio Twitter? ¿Un diputado que presume de que tres mujeres intervienen en un Pleno?”, escribió Serrano en la red social.

Twitter y Trump

El 8 de enero pasado la compañía suspendió permanentemente al presidente estadounidense Donald Trump ante “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” por su parte, tras los hechos vividos en el Capitolio.

“Algo funciona mal cuando se censura a perpetuidad la cuenta del presidente de Estados Unidos por supuestas llamadas a la violencia mientras se mantiene la de un dictador acusado de crímenes contra la humanidad como Nicolás Maduro”, respondió Jaime de Berenguer en uno de sus últimos tuits.

Una acción que generó un debate en el mundo, tanto que la canciller alemana Angela Merkel consideró “problemática” la suspensión de la cuenta de Trump.