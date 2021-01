Trump insta a que “no haya violencia, infracción de la ley y vandalismo”

Una semana después del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, el saliente presidente Donald Trump emitió este miércoles 13 un comunicado en el que pidió a los estadounidenses “mitigar las tensiones y calmar los temperamentos”.

La declaración, publicada por la Casa Blanca debido a que la cuenta de Twitter del magnate fue suspendida permanente, se produce a siete días que Joe Biden sea investido presidente y busca evitar un posible segundo ataque al edificio que alberga a la Cámara de Representantes y el Senado.

“En luces de los informes de más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO violar la ley y NO al vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que represento, y no es lo que Estados Unidos representa”, se lee en el mensaje.

El último martes, un informe interno del FBI alertó que “han recibido información de un grupo armado identificado que pretende viajar a Washington el 16 de enero” para armar una “enorme revuelta” si es que el Congreso intenta apartar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la enmienda 25.

Cámara de Representantes debate hoy sobre juicio político a Donald Trump

El Congreso de Estados Unidos inició este miércoles 13 de enero por la mañana los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington que dejó cinco muertos.

Se estima que la Cámara de Representantes vote la acusación formal entre las 3.00 p.m. y 4:00 p.m.. El pedido sería aceptado debido a que los demócratas son el partido mayoritario en la Cámara baja.