A fines del 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo subsidio debido al azote de la pandemia del coronavirus en la economía de los ciudadanos del país. Este nuevo apoyo de 900.000 millones de dólares cuenta con más beneficios: una segunda ronda de cheques de estímulo de más de 600 dólares para individuos y 1.200 dólares para parejas, además de 600 dólares por dependiente (solo en caso de ser menor de edad).

La entrega de este segundo cheque de estímulo en Estados Unidos arrancó el 28 de diciembre y hasta la fecha se ha repartido el 80% de ellos, lo que se traduce en un aproximado 100 millones de ciudadanos. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este soporte económico.

¿Cuándo pagarán el segundo cheque de estímulo?

El pago del segundo cheque de estímulo comenzó el 28 de diciembre de 202 y ya se entregó el 80 %. El 20% restante se repartirá en los próximos días, ya que la fecha límite es el 15 de enero de 2021.

Si no sabes cuándo llegará tu pago, descarga la app del Servicio de Rentas Internas (IRS) Get my Payment y desde allí podrás rastrear tu segundo cheque de estímulo durante la semana.

¿Quiénes recibirán el segundo cheque de estímulo?

El segundo cheque de estímulo está dirigido a individuos, quienes recibirán 600 dólares. Las parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos conjuntas obtendrán 1.200 dólares. Además, aquellos con hijos calificados recibirán 600 dólares. Los dependientes mayores de 17 años no son elegibles para este pago.

¿Cómo reclamar el segundo cheque de estímulo?

Si por alguna razón no recibes el pago de cheque de estímulo hasta el 15 de enero, deberás reclamar el dinero por medio del Crédito de Reembolso de Recuperación del IRS al momento de presentar tus declaraciones de impuestos federales del 2020.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el cheque de estímulo?

La última fecha para el pago del cheque de estímulo es el próximo viernes 15 de enero de 2021.

¿Quién califica para el segundo cheque de estímulo?

Califican los individuos, las parejas casadas y los hijos calificados. No son elegibles son los dependientes mayores de 17 años.

¿De cuánto será el segundo cheque de estímulo?

El monto varía según quién lo recibe: los individuos y los hijos calificados reciben 600 dólares, mientras que las parejas casadas obtienen un monto de 1.200 dólares.

¿Qué hacer si no he recibido mi cheque de estímulo?

Si no recibes el cheque de estímulo hasta el 15 de enero, reclama el dinero a través del Crédito de Reembolso de Recuperación del IRS . Esto tendrás que hacerlo cuando presentes tus declaraciones de impuestos federales del 2020.

¿Qué es el cheque de estímulo?

Es una ayuda de económica aprobada por el Gobierno de Estados Unidos para las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus.