Pompeo calificó cierre de cuenta de Twitter de Trump como antidemocrático

El secretario de Estado, Mike Pompeo, arremetió contra Twitter luego que la red social eliminó definitivamente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mediante la misma red social, Pompeo afirmó que “silenciar el discurso es peligroso y antidemocrático”. Asimismo, comparó al servicio de microblogueo con el Partido Comunista de China.

Tuit de Mike Pompeo. Foto: captura de Twitter.

“Silenciar el discurso es peligroso. Es antiestadounidense. Lamentablemente, esta no es una táctica nueva de la izquierda. Han trabajado para silenciar las voces opuestas durante años. No podemos dejar que silencien a 75 millones de estadounidenses. Este no es el PCCh”, se lee en el tuit que cuenta con más de 100.000 “me gusta”.

Luego del asalto al Capitolio por parte de manifestantes, Twitter suspendió el perfil de Trump, que tenía más de 88 millones de seguidores, por 12 horas. Asimismo, advirtió que violaciones adicionales de las cuentas del presidente (@POTUS, presidente de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles) resultarían en una suspensión permanente.

El último viernes, a través de su blog oficial, Twitter anunció que inhabilitó definitivamente la cuenta en la red social de Donald Trump, ante “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” por su parte.

Mediante un comunicado, la empresa indicó que tomó la decisión luego “de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta” del magnate y las situaciones que los rodea, en referencia al asalto ocurrido el miércoles 6 de agosto en el Capitolio del país norteamericano.

Acciones de Twitter caen luego de suspensión a Trump

Este sábado, se reportó que las acciones de Twitter cayeron en más de un 2% en las operaciones fuera de horario luego que la compañía suspendiera permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.