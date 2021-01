Son inculpadas 15 personas por irrumpir en el Capitolio de EE. UU.

15 personas fueron inculpadas por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, entre ellos el hombre fotografiado en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi, anunció el viernes el Departamento de Justicia.

“Anunciamos 15 inculpaciones hechas por la justicia federal”, declaró en una rueda de prensa Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de Washington.

Entre los inculpados se cuenta uno que tenía 11 cocteles molotov en un vehículo aparcado cerca del Congreso, así como otro que derribó a puñetazos a un policía y otro que ingresó con un revolver cargado, precisó.

Richard Barnett, quien entró a las oficinas de la presidencia de la Cámara de Representantes donde posó para las cámaras y dejó mensajes insultantes, fue detenido en Arkansas y acusado de “intrusión violenta”, según Kohl.

Richard Barnett, partidario del presidente Trump, ingresó a la fuerza a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU, Nancy Pelosi, el 6 de enero de 2021. Foto: AFP

Asimismo, prometió que otros arrestos e inculpaciones serán realizados.

“Literalmente cientos de fiscales y agentes están trabajando en tres centros de comando las 24 horas y los siete días”, añadió.

Por otro lado, Pelosi dijo que habló con un jefe militar para asegurarse de que Trump no use códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente.

“Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles y evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, dijo Pelosi en un texto a sus colegas.

Cientos partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio cuando los congresistas se aprestaban a confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre.