Reacciones de políticos internacionales tras el asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump

El influyente The New York Times informó que “una turba pro-Trump invadió el Capitolio” y se detuvo el proceso de certificación de los votos electorales. En este diario, el columnista Thomas Friedman no tuvo contemplaciones: “No olvidemos nunca los nombres de quienes intentaron el primer golpe de Estado legislativo en EEUU”. Y criticó de esa masa de seguidores de Donald Trump “su deslealtad al país, la Constitución y sus valores”.

The Washington Post fue igual de contundente: una multitud pro-Trump asalta el edificio del Capitolio. Y señala que una mujer fue asesinada a tiros en la sede del Congreso.

La cadena CNN informó que, pese a que los alborotadores violaron el Capitolio, el Parlamento iba a certificar la victoria del electo Joe Biden.

A su vez, el expresidente George W. Bush denunció a algunos de sus correligionarios republicanos por alimentar la “insurrección” en el Capitolio. “Así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera, no en nuestra república democrática”, dijo en un comunicado sobre lo que tildó de “insurrección”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aliado incondicional de Trump, condenó a la turba por asaltar el Capitolio. “La violencia, que pone en riesgo la seguridad de otros, incluidos los encargados de brindar seguridad a todos nosotros, es intolerable tanto en el país como en el extranjero”, añadió.

En el mundo también hubo reacciones. En Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, denunció “escenas vergonzosas” y exhortó a una “transición pacífica” del poder.

En Alemania, el canciller Heiko Maas instó a los seguidores de Trump a “dejar de pisotear la democracia” y en Francia su homólogo Jean-Yves Le Drian condenó el “ataque grave contra la democracia”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denunció un “asalto sin precedentes contra la democracia de EEUU”.

Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confesó que “presenciar las imágenes en Washington ha sido un shock. Confiamos en que Estados Unidos garantizará una transferencia pacífica del poder a Joe Biden”.

Mientras la OEA condenó en un comunicado “el atentado contra las instituciones [...] en EEUU”. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció “escenas impactantes” y llamó a respetar el resultado de las elecciones presidenciales.