Vandaag starten we met vaccineren. Hiermee begint een nieuwe fase in de corona-aanpak. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Straks wordt de eerste vaccinatie gezet bij de GGD-priklocatie in Veghel. Kijk rond 8.30 live mee via https://t.co/qIrpHAWy0G of https://t.co/GvNNmjIc39. pic.twitter.com/j2M784YCKk