El instante en que manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Capitolio

Al grito de “Donald Trump ganó” y flameando una bandera confederada, cientos de seguidores del presidente saliente irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos este miércoles 6 de enero. Tras desbordar a la Policía, provocaron caóticas escenas en la capital estadounidense, por lo que el Gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda.

La concentración juntó a decenas de miles de personas, quienes comenzaron la jornada en el parque cercano a la Casa Blanca antes de dirigirse al Congreso, que estaba reunido para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, un triunfo que no es aceptado por Trump.

Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.

Posteriormente, se registraron cristales rotos, puertas quebradas y peleas en el interior del Congreso entre seguidores de Donald Trump y los policías encargados de custodiar el Legislativo. La Policía ordenó entonces la evacuación de todos los legisladores al verse superada por los manifestantes.

Algunos de los manifestantes lograron acceder al pleno de la Cámara de Representantes. A la vez, se fueron conociendo informaciones de disparos dentro del Capitolio, a lo que siguió la orden de la alcaldesa Muriel Bowser de decretar el toque de queda en la ciudad.

Al mediodía, y ante la espiral del caos, Trump comenzó a llamar a la calma.

“Pido a todo el mundo en el Capitolio que sea pacífico. Nada de violencia. Recuerden, somos el partido de la ley y el orden, respeten a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme”, escribió el mandatario.

No obstante, culpó a su vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso, del caos generado en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar la victoria electoral de Biden.

Según medios locales, al menos una persona resultó herida de bala en el asalto de los manifestantes al Capitolio e imágenes de las cadenas de televisión mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia.

Estos increíbles acontecimientos se producen después de que el mandatario se haya resistido a la victoria de Biden en las elecciones, pese a que en noviembre quedó claro que el demócrata obtuvo más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados a los 50 estados de la Unión.

De momento, quedó claro que Biden superó los 270 compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero.