EE. UU.: los últimos recursos fallidos de Donald Trump

Han pasado más de 60 días y el presidente de los Estados Unidos aún no acepta su derrota; aún así, gasta sus últimos esfuerzos para impedir la asunción del demócrata Joe Biden el próximo 20 de enero.

El último martes, día en que los electores de Georgia acudieron a las urnas a definir el equilibrio político entre republicanos y demócratas en el Senado, los integrantes de la Cámara de Representantes se reunieron para contar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre y proclamar formalmente al ganador de estas enrevesadas elecciones presidenciales. Es ahí en donde el magnate encontró su última esperanza: en la negada opción de su vicepresidente Mike Pence para no reconocer el resultado de la votación.

“El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores elegidos fraudulentamente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, en un intento por presionar a quien lo acompañó en los último 4 años de su gestión.

Sin embargo, “ no hay ninguna provisión en la Constitución ni en la ley de Estados Unidos que otorgue explícitamente ese poder a un vicepresidente ”, según analiza el medio norteamericano The New York Times.

Es esa una de las razones que impiden al vicepresidente adoptar la medida de Trump.

Elección en Georgia

El estado que le dio la victoria a Joe Biden es ahora el que define su control del Senado y la viabilidad de los primeros dos años de su próximo gobierno.

Se trata de unos muy reñidos comicios en los que ambos líderes políticos acompañaron a sus representantes del estado y se enfrentaron en millonarias campañas para hacerse de la victoria.

“El poder está en tus manos”, tuiteó el demócrata Biden.

Los dos candidatos al Senado de su partido, Jon Ossoff y Raphael Warnock, esperan sorprender y poner al Senado bajo control demócrata.

“El futuro de nuestro país está en juego, es la última línea de defensa para nuestro modo de vida”, aseguró, de su lado, David Perdue, uno de los dos senadores republicanos que busca la reelección junto a Kelly Loeffler, en declaraciones al canal Fox News.

Llamada polémica

“Lo único que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado” , fueron las palabras que han generado polémica en Estado Unidos y han sido consideradas como un “intento de golpe de Estado”, según Carl Bernstein, el periodista que se encargó de destapar el escándalo de Watergate.

“No es un déjà vu. Esto fue algo mucho peor de lo que ocurrió en Watergate”, dijo Bernstein a CNN. “Tenemos un presidente criminal de los Estados Unidos en Donald Trump y un presidente subversivo de los Estados Unidos al mismo tiempo en esta única persona”, aseguró.

Ante la alerta de lo que representa la obstinación por el poder del presidente republicano y su deseo de quedarse, los diez secretarios de Defensa vivos de Estados Unidos han escrito una carta demandando al Gobierno que deje de obstruir la transferencia de poderes al ganador de las elecciones.

Prohíben aplicaciones chinas

Donald Trump ordenó el martes la prohibición de todas las transacciones con Alipay, WeChat Pay y otras aplicaciones vinculadas a empresas chinas, argumentando que estas podrían enviar información de los usuarios al gobierno de Pekín.

La orden ejecutiva entrará en vigencia en 45 días, semanas después de que Trump sea reemplazado en la Casa Blanca por Joe Biden.

También se produce después de que órdenes ejecutivas anteriores destinadas a prohibir TikTok, que es propiedad de ByteDance con sede en China, se frustraran por fallos judiciales.