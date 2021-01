Trump presiona a Pence para que descarte los votos electorales de Biden

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este martes 5 de enero que el vicepresidente Mike Pence tiene el poder de anular unilateralmente los votos electorales el miércoles, cuando el Congreso se reunirá para certificar los resultados que otorgaron la victoria a Joe Biden.

“El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores fraudulentamente escogidos”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, el diario local The New York Times precisó que no hay ninguna provisión en la Constitución ni en la ley de Estados Unidos (EE. UU.) que otorgue explícitamente esas facultades al segundo mandatario.

En ese sentido, asesores cercanos a Pence consideran que el vicepresidente seguirá los procedimientos normales y confirmará la elección de Biden , a pesar de que reconocen que el republicano está frente a un momento políticamente peligroso.

Pence, quien fue congresista entre 2001 y 2013, ha evitado referirse al triunfo de Biden como “fraude electoral”, a diferencia de Trump.

Cada cuatro años el vicepresidente ejerce como una especie de maestro de ceremonias en el Congreso y cuenta cada uno de los votos. Un proceso meramente burocrático que en 2021 cobra más importancia dado que Trump no reconoce la victoria de Biden.

El objetivo de Trump es que su mano derecha en la Casa Blanca retrase la tabulación de los votos o incluso los altere a su favor.

En la tarde de este martes 5 de enero, en Twitter el presidente insistía en que hubo una “victoria electoral aplastante” del Partido Republicano. Una postura que del lado demócrata ha sido repudiada.

“En Estados Unidos, los políticos no pueden hacer valer o tomar el poder. Tiene que ser dado por el pueblo estadounidense”, afirmó Biden el domingo 3 de enero en Twitter. “La voluntad del pueblo debe prevalecer siempre”.