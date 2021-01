Quién es Julian Assange, el fundador de WikiLeaks acusado de espionaje por EE. UU.

Julian Assange, de nacionalidad australiana y cuya página de internet WikiLeaks se ha usado para filtrar información de grandes escándalos políticos y financieros, es un infatigable defensor de la transparencia para muchos.

Sin embargo, para otros, es un peligro para la seguridad de grandes potencias como Estados Unidos, que lo ha reclamado para juzgarlo por espionaje. Pero este lunes, la justicia británica rechazó su extradición a ese país debido a problemas de salud mental y ahora su defensa pedirá la libertad bajo fianza.

Cronología

Como se recuerda, Assange estuvo refugiado desde junio de 2012 hasta 2018 en la embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido) para no ser extraditado a Suecia por unas acusaciones de violación que él denunciaba como una trampa para entregarlo a EE. UU.

En abril de 2019, la Policía británica lo detuvo y recluyó en una prisión de alta seguridad cerca de Londres luego de que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno le retirara la protección ofrecida por su predecesor Rafael Correa.

Con graves problemas de salud según sus abogados, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, ha luchado desde allí contra el proceso de extradición iniciado por Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje, acusación que podría costarle una condena de 175 años de cárcel .

Al dar a conocer su dictamen, la jueza británica Vanessa Baraitser consideró “demostrado” que el australiano de 49 años presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en EE. UU., donde enfrenta cargos por la publicación de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011.

“La impresión general es de un hombre deprimido y algunas veces desesperado, que teme de su futuro”, sostuvo la letrada. Por otro lado, las autoridades estadounidenses dijeron que apelarán el fallo.

Pacifistas y defensores de la transparencia lo alabaron por haber revelado muertes de civiles, actos de tortura y operaciones militares clandestinas. Foto: EFE

Assange y WikiLeaks se hicieron famosos en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos secretos estadounidenses que dejaron al descubierto sus prácticas en las guerras de Irak y Afganistán .

Pacifistas y defensores de la transparencia lo alabaron por haber revelado muertes de civiles, actos de tortura y operaciones militares clandestinas.

Pero la difusión en línea de documentos no editados, que dejaban al descubierto nombres de informadores, le valió el distanciamiento de algunos periódicos que habían colaborado inicialmente con él y Washington lo acusó de poner vidas en peligro con su irresponsabilidad.

¿Quién es Julian Assange?

Julian Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Su madre, la artista teatral Christine Ann Assange, se separó del padre de Julian antes de que naciera. Durante sus primeros 15 años, el joven vivió en más de 30 ciudades australianas antes de establecerse en Melbourne.

Alumno inteligente, estudió matemáticas, física e informática en la universidad, sin llegar a licenciarse. Lo sedujo entonces la piratería informática, y llegó a entrar en las webs de la NASA y el Pentágono con el seudónimo de “Mendax”. Fue en esa época cuando tuvo a su hijo Daniel, cuya custodia disputó luego con la madre.

Con la notoriedad de Wikileaks, se lo saludó como a un genio informático y un mesías libertario. “El hombre más peligroso del mundo”, se titulaba una biografía suya. Pero rápidamente, arreciaron las críticas. Las autoridades lo acusaron de poner en peligro las vidas de agentes de inteligencia, y algunos viejos amigos y colaboradores lo describieron como “egocéntrico”, “obsesivo” y “paranoico”.

Estados Unidos afirma que las filtraciones de Julian Assange a través de Wikileaks violaron la ley de seguridad informática y pusieron en peligro miles de vidas. Foto: difusión

Wikileaks, la ONG fundada por Assange

WikiLeaks se hizo conocer en 2009 cuando publicó cientos de miles de mensajes enviados por buscapersonas el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La ONG, fundada en 2006 por Julian Assange, permite publicar en línea documentos comprometedores sin poder identificar a quienes los filtraron. Poco a poco, sus revelaciones se volvieron más explosivas, como cuando filtró un video en el que se ve a tropas del ejército estadounidense cometiendo abusos en Irak o como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán.

Assange y WikiLeaks se hicieron famosos en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos secretos estadounidenses. Foto: El Español

En noviembre 2010, WikiLeaks publicó, con la ayuda de cinco grandes medios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense. Después del bautizado como “cablegate”, Julian Assange se convirtió en el enemigo público número uno en Estados Unidos .

Con información de EFE y AFP