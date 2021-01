Expertos británicos desaconsejan mezclar diferentes vacunas contra la COVID-19

El organismo sanitario británico Public Health England (PHE) recomendó no mezclar vacunas contra la COVID-19 que provengan de diferentes laboratorios, excepto en algunas ocasiones.

La advertencia se hizo luego de que Reino Unido aceleró su programa nacional de inmunización con la llegada de una nueva vacuna contra el coronavirus, elaborada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, que ya ha sido autorizada por el país.

La inyección podrá ser empleada junto a la anterior de Pfizer/BioNTech, la cual se empezó a colocar a los ciudadanos británicos en diciembre.

La alarma surgió cuando el Gobierno dio las pautas al personal de salud sobre la aplicación de la vacunas. Se especificaba que si una persona iba a ponerse la segunda dosis y no estaba disponible la del mismo tipo que se inoculó la primera vez o se desconocía cuál era, se podía dar una dosis de otra vacuna.

Sin embargo, Mary Ramsay, responsable del programa de inmunizaciones en el PHE, aclaró al canal británico Sky News que “mezclar” tipos de vacunas no es recomendable y solo debería hacerse “en raras ocasiones”.

“No recomendamos mezclar las vacunas de COVID-19. Si tu primera dosis es de la vacuna de Pfizer, no se le debería dar la de AstraZeneca en la segunda dosis y viceversa”, enfatizó la experta.

En los momentos donde no esté disponible la misma clase de inyección o no se sepa con exactitud cuál fue la que se aplicó al paciente, la especialista resaltó que “deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para administrar la misma vacuna, pero en los casos en que esto no sea posible, es mejor dar una segunda dosis de una vacuna diferente que no dar ninguna”.

La inyección de Oxford/AstraZeneca consta de dos dosis que se aplican con un intervalo de 4 y 12 semanas y requiere una refrigeración de entre 2 y 8 grados centígrados; mientras la de Pfizer necesita una mayor logística, pues debe estar conservada a 70 grados bajo cero.