EE. UU.: un pastor muerto y varios heridos tras tiroteo en iglesia de Texas

Un pastor muerto y varios heridos tuvo como resultado un tiroteo perpetrado este domingo 3 de enero en la Iglesia Metodista Starville, ubicada en el este de Texas.

El gobernador de ese estado, Greg Abbott, ofreció sus condolencias y solidaridad a las personas que resultaron heridas durante el ataque.

“Nuestros corazones están con las víctimas y los familiares de los fallecidos o heridos en esta terrible tragedia”, dijo Abbott, quien informó además que el sospechoso ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad, a las que agradeció su trabajo.

El funcionario señaló que “el estado de Texas trabaja estrechamente con los servicios de emergencia y las autoridades locales para garantizar que haya justicia y que la comunidad de Starville tenga los recursos necesarios en estos momentos”.

En un mensaje posterior publicado en Twitter, Abbott aseguró que “Texas conseguirá que se haga justicia rápidamente con el autor de los disparos” e invitó a orar por los heridos del tiroteo.

Según The New York Times, el pastor habría confrontado al atacante antes de ser asesinado. El tirador, aún no identificado, habría estado involucrado en un incidente con armas y disparos la noche anterior. De acuerdo a la señal KLTV, recibió un tiro durante una persecución en automóviles a toda velocidad antes de ser arrestado.

Al interior de la iglesia se encontraban otras cuatro personas en total cuando ocurrió el tiroteo. Una fue tratada por heridas de bala, mientras que otra fue atendida tras caer durante el enfrentamiento.