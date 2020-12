Croacia: muere una niña por fuerte terremoto de 6,2 grados

La Policía de Croacia confirmó la muerte de una niña producto del terremoto de 6,2 grados en la escala macrosísmica europea (EMS) que sacudió al país.

“Se nos ha informado que una niña ha muerto, no tenemos información sobre otras víctimas”, dijo el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, a los medios de comunicación locales cuando visitó el lugar del desastre.

Más de 15 heridos fueron llevados al Hospital Sisik en medio de ruinas y una gran cantidad de edificios dañados. Rescatistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, dijo el alcalde local Darinko Dumbovic.

“Tengo miedo, no puedo contactar a nadie en casa porque las líneas telefónicas están caídas”, dijo una mujer de Petrinja al canal croata N1.

El devastador terremoto, con epicentro en Petrinja, se sintió en toda Croacia a las 12.19 p. m., informó el servicio sismológico.

“La intensidad en el epicentro de este devastador terremoto se estimó en grados VIII-IX de la escala EMS. El terremoto se sintió en toda Croacia. Se esperan mayores daños materiales”, informó el Servicio Sísmico de Europa en Twitter.

El programa de peligro sísmico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que el terremoto se sintió en Croacia, Bosnia, Herzegovina, República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Montenegro, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia y Austria.