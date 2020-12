Nace cría de oso polar en zoológico de Rusia por primera vez en tres décadas

El zoológico de la ciudad Rostov del Don, en Rusia, presenció el primer nacimiento de un oso polar en las últimas tres décadas , comunicó el último domingo 27 de diciembre el director del establecimiento a través de las redes sociales.

“¡Milagro de Año Nuevo! Por primera vez en 32 años nació un oso polar en el zoológico de Rostov del Don”, escribió Alexéi Logvinenko, encargado del lugar, en su cuenta de Instagram.

La madre, Iona, dio a luz después de ocho meses de gestación a un osezno que vino al mundo con un peso de unos 500 gramos. Inesperadamente, la progenitora empezó a alimentar a su cría por su cuenta, un acontecimiento inédito en la historia del zoo.

La creación de una pareja y la aparición de la tan esperada descendencia, explica Logvinenko, fue posible gracias al trabajo progresivo y a largo plazo de los profesionales de la institución.

En primer lugar, el personal proporcionó condiciones cómodas para conservar a los animales: reconstruyeron los recintos. En la actualidad están fabricados de piedra natural y equipados con toldos donde los osos pueden ocultarse del sol.

También se levantó una guarida de maternidad, donde se dan todas las condiciones para una cómoda estadía de la hembra antes y después del parto.

Los empleados todavía no pueden determinar el sexo del recién nacido, ya que no se aconseja molestar a la madre tras el nacimiento. No obstante, están monitoreando a los dos ejemplares a través de cámaras.

De acuerdo al zoológico, “la madre decidirá” cuándo los visitantes podrán ver a la cría, ya que los osos polares suelen salir de su guarida hasta dos o tres meses después de realizarse el alumbramiento.

En 2008, el oso polar fue incluido en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) como un animal en peligro de extinción. Así fue como se le designó el estatus de especie vulnerable.

