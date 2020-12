Inician vacunación para 450 millones de europeos

Agencias

Menos de una semana después de que la Unión Europea (UE) autorizara el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, países como Italia y España comenzaron este domingo a vacunar a su población contra el coronavirus, que ya ha contagiado a al menos 80 millones de personas en el mundo y ha cobrado la vida de más de 1.758.000.

“No hace nada, nada (...) muchas gracias”, dijo sonriente Araceli Hidalgo Sánchez, una anciana de 96 años que se convirtió en la primera española en recibir la ansiada inyección, en una residencia de personas mayores de Guadalajara (centro).

Después de ella, Mónica Tapias, auxiliar de enfermería en esta misma residencia, fue la segunda española en vacunarse. “Lo que queremos es que la mayoría de gente se vacune”, dijo ante las cámaras.

Las autoridades españolas esperan alcanzar en junio de 2021 entre 15 y 20 millones de personas vacunadas, de una población de 47 millones.

España ha sido uno de los países de Europa más golpeados por la pandemia, con unos 50.000 fallecidos y más de 1,8 millones de casos, según cifras del Ministerio de Salud.

“Hoy Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora. Un día para la emoción y la confianza”, dijo en Twitter el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometiendo que el proceso de vacunación será “rápido, solvente y equitativo”.

Esperanza para todos

Casi al mismo tiempo, en Italia, la enfermera Claudia Alivernini y María Rosaria Capobianchi, directora de un laboratorio de virología en el hospital Spallanzani en Roma, fueron las primeras en inocularse en el país.

“La ciencia y la medicina es lo único que nos permitirá salir de este virus. Lo digo de corazón: vacunémonos. Por nosotros, por nuestros seres queridos y por la sociedad”, agregó.

En Italia, la inmunización generalizada comenzará el 8 de enero, fecha en la que llegarán 470.000 dosis por semana.

Además de estas naciones, también arrancaron con la campaña Rumania, Austria, Polonia y Grecia. Alemania, Hungría y Eslovaquia ya contaban con algunas personas inoculadas desde el sábado.

En tanto, Bélgica empezará hoy al igual que Luxemburgo. Mientras que Países Bajos enviará el 4 de enero las primeras notificaciones.

También los políticos

En la República Checa el primer ministro, Andrej Babis, se convirtió en uno de los primeros en marcar un hito, que calificó como “una esperanza de volver a la vida normal”, en el Hospital Militar de Praga.

“No sentí nada y me encuentro perfectamente”, declaró después de ser inoculado. Junto a Babis se vacunaron el cirujano Pavol Pafko, médico personal del presidente Vaclav Havel durante los años noventa; y Emilia Repikova, veterana de la II Guerra Mundial.

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, se erigió en otra de las elegidas en Bratislava. En Bulgaria el ministro de Sanidad, Kostadin Angelov, y el obispo ortodoxo Tihon fueron los primeros ciudadanos del país en inmunizarse, en tanto que Lituania empezó por su personal sanitario.

Europa es, numéricamente, la región más afectada en el mundo por esta pandemia y ya superó los 25 millones de casos y los 546.000 de muertos. Además de la vacuna de Pfi zer/ BioNTech, se espera que la UE autorice pronto otras vacunas, como la desarrollada por AstraZeneca y Oxford.

“ Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás ”, declaró Pascal Soriot, director general del laboratorio sueco-británico AstraZeneca, cuyo inmunizante disponía hasta ahora de una eficacia del 70%.

La variante hallada en Reino Unido continúa expandiéndose

Paralelamente a la vacunación masiva en Europa, cada vez más países detectan casos de la nueva variante de coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido.

Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron recientemente infecciones de esta variante, después de Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca.

Según un estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, esta nueva variante es entre “un 50% a un 74%” más contagiosa. Por esta razón, se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por Covid-19 que este año si no se asumen medidas preventivas.