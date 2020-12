Familia es expulsada de avión en EE. UU. porque su menor hija no quiso usar mascarilla

Una mujer utilizó sus redes sociales para denunciar que fue expulsada de un avión junto a su familia. La razón fue porque su hija de apenas dos años no quiso llevar puesta una mascarilla.

Eliz Fulop publicó un video para explicar todo lo sucedido, y aseguró nunca haber recibido un trato similar por parte de la aerolínea United Airlines.

En el videoclip la mujer aparece narrando lo ocurrido. En las imágenes se ve cuando el padre intentaba sin éxito colocarle la prenda de protección a su menor hija. Minutos después se ve al personal solicitándole que se retiren del avión.

“Mi familia es miembro de primer nivel con United (Airlines) porque hemos volado muchas veces con nuestra niña de dos años, incluso durante la pandemia,” aclaró Fulop al programa Fox & Friends Weekend.

“Volamos hace dos meses porque nuestra familia vive en la costa este, así que esta es la única forma en que pueden ver a su nieta. Esta vez fue extremadamente diferente (por el tema del cubrebocas)”, detalló la joven.

La mujer también cuestionó el procedimiento por parte de los tripulantes de la aeronave, quienes no habrían hecho nada para darle solución al problema.

“Mi familia no recibió ninguna advertencia, no trabajaron con nosotros, no hicieron preguntas ni nada para ayudar en la situación. Fue como: ‘Oh, bueno, su niña de 2 años no está cumpliendo (con el uso del cubrebocas), ustedes están fuera del avión”, contó la perjudicada.

Por su parte, de acuerdo al mencionado informativo, un portavoz de la aerolínea indicó que la salud y seguridad de sus clientes son prioridad para la empresa. Además, señaló que ya están realizándose las investigaciones respectivas.