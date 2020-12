Rusia autoriza la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 para mayores de 60 años

El Gobierno de Rusia autorizó este sábado 26 de diciembre la vacunación contra la COVID-19 para los mayores de 60 años con Sputnik V, un antígeno con el cual ya han vacunado a más de 150.000 personas en la nación euroasiática.

“El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus ”, señaló el ministro de Sanidad, Mijail Murashko, a la televisión pública.

Hasta ahora, la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, solo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años, en base a los ensayos clínicos realizados hasta ese momento.

En la víspera el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, afirmó que no tiene reacciones adversas en adultos mayores, e indicó que, “próximamente”, se divulgarán los resultados de los estudios en ancianos.

En ese sentido, Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

La semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad (68 años) no se lo permitía.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, aseguró el mandatario.

Eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna rusa, como en Argentina, el primer país en registrar Sputnik V el 23 de diciembre, coincidiendo con la llegada de un avión con las primeras dosis.

Principales etapas de la historia de las vacunas en los dos últimos siglos. Infografía: AFP

En las redes sociales, muchos rusos se han quejado de que Moscú suministre masivamente la vacuna a otros países antes que a sus propios ciudadano s.

En respuesta, el primer ministro ruso, Mijail Mishustin, anunció el viernes que el Gobierno suministrará casi 6,5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos en enero y febrero de 2021.

“Nuestra misión ahora es incrementar el volumen de producción de la vacuna contra el coronavirus para abastecer a todas las regiones de nuestro país”, afirmó.

La Sputnik V mostró una efectividad del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos. Además, Rusia anunció que su primera vacuna tiene eficacia de 100% en casos graves de COVID-19.

Entretanto, Rusia superó los tres millones de casos con 29.258 positivos en el último día, informó el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“En las últimas 24 horas, en Rusia, se han confirmado 29.258 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 4.571 asintomáticos (15,6 por ciento)”, detalla el comunicado.

Con información de EFE y Sputnik