El drama que vive una familia que no tiene huellas dactilares

Los hombres de una familia que viven en el distrito de Rajshahi, Bangladés, tienen una rara mutación genética que es padecida por un pequeño número de personas en el mundo.

Apu, de 22 años, y los demás hombres de su familia comparten la rara mutación que ha provocado que las superficies de sus dedos estén lisas .

En el pasado no representó un gran problema para el abuelo de Apu; sin embargo, en la actualidad se ha convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo, reseñó BBC Mundo.

Los pequeños surcos se arremolinan en las puntas de sus dedos, llamados dermatoglifo. Una huella dactilar es utilizada para muchas cosas en la vida, desde el paso por un aeropuerto hasta para desbloquear un teléfono inteligente.

Cuando Apu sacó su tarjeta de Identidad Nacional, le fue otorgada con el sello “SIN HUELLA DIGITAL”. Esto sucedió tras una interminable confusión por parte de los funcionarios que atendieron su caso.

En el año 2010, las huellas dactilares eran obligatorias tanto para pasaportes como para licencias de conducir.

Amal Sarker, padre de Apu, confesó que logró obtener un pasaporte después de mostrar una certificación de una junta médica. No obstante, nunca lo ha usado. Teme que haya problemas en el aeropuerto.

Dijo que no ha podido sacar una licencia de conducir, documento que es esencial para su trabajo como agricultor. “Pagué la tarifa pasé el examen, pero no me dieron la licencia porque no podía dar una huella digital”, señaló.

Para adquirir una tarjeta SIM ha resultado complicado. Hasta ahora, los hombres de la familia la han podido comprar bajo el nombre de la madre.

Los hombres de una familia en Bangladés describen la condición de dedos sin huellas que tienen y cómo la manejan ante situaciones de la vida cotidiana. Foto: BBC

¿Qué se sabe de la extraña mutación?

Adermatoglifia es el nombre que recibe la alteración que afecta a la familia Sarker en Bangladés.

En 2007, una mujer en Estados Unidos tuvo problemas para entrar al país debido a que los agentes de inmigración no podían registrar sus huellas dactilares. Simplemente no tenía.

Peter Itin, dermatólogo suizo, ha realizado estudios sobre la condición. Con respecto al caso de la mujer, encontró que ella y ocho miembros de su familia lo padecían.

SMARCAD1 es el gen que mutó en los nueve miembros sin huellas de la familia. Al parecer, no causaba efectos negativas, solo los cambios en las manos.

La adermatoglifia es una enfermedad que el doctor suizo bautizó como la ‘enfermedad de demora migratoria’ y puede afectar a varias generaciones de una familia.

“Estoy cansado de explicar mi situación una y otra vez. He pedido consejo a mucha gente, pero nadie puede darme una respuesta definitiva”, expresó Apu, quien no descartó dirigirse a un tribunal en el futuro por si sus opciones fallan.