Una Navidad con vacunas y fuertes restricciones

Chile, Costa Rica y México se convirtieron el último jueves, en la víspera de la Navidad, en los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra el coronavirus entre miles de sus ciudadanos, comenzando por el personal sanitario.

En tanto, Argentina recibió con la misma emoción un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que comenzarán a ser suministradas a personal de la salud transandino.

Esta situación positiva no es la misma para Europa, especialmente en Reino Unido, donde miles de camioneros pasaron la Nochebuena en condiciones difíciles, estancados cerca del puerto de Dover, al sur del país, una zona impactada por las restricciones del Gobierno británico.

Pfizer/BioNTech en Chile

Las dosis que fueron trasladadas desde Bruselas arribaron a tierras chilenas alrededor de las 7 de la mañana del 24 de diciembre. Su inoculación comenzó de inmediato con un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas.

“Es un día de mucha alegría y emoción. Mucha gente ha trabajado durante mucho tiempo para poder asegurar a nuestros compatriotas tener una vacuna segura y eficaz”, manifestó el presidente chileno Sebastián Piñera.

En su discurso, el mandatario también indicó que su Gobierno adquirió 10 millones de dosis, tanto de Pfizer/BioNTech como de Sinovac. La misma cantidad fue comprada a los laboratorios AstraZeneca, Johnson & Johnson, así como la iniciativa Covax Facility de la OMS. Esto le aseguraría al país vecino más de 30 millones de vacunas.

Sputnik en Argentina

En Aerolíneas Argentinas llegaron a las 10:26 de la mañana del jueves las 56 cajas thermocontainer que fueron enviadas desde Moscú y son parte de un acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Soberano de Rusia para comenzar con el plan de inmunización de su población.

La Sputnik V “se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2″, menciona una resolución firmada de emergencia por el ministro de Salud, Ginés Gonzales García.

Luego del personal sanitario, los siguientes en ser vacunados serán los mayores de 70 años, luego entre 60 y 69 años, FFAA y de seguridad, personas entre 18 y 59 años, personal docente y no docente.

Adultos en Costa Rica

“Este momento representa para el país el inicio del camino para terminar con la pandemia del Covid-19”, dijo el jueves el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien además indicó estar muy “conmovido y contento” con esta hazaña lograda en su país.

Los primeros costarricenses vacunados con dosis de Pfizer/BioNTech fueron dos ancianos que viven en un centro de larga estancia, en la localidad de Tres Ríos. Se trata de Elizabeth Castillo, de 91 años, y George De Ford, de 72 años.

Enfermeras en México

En México, donde la pandemia ha cobrado la vida de 120.300 personas y contagió a más de 1.350.000, la vacunación comenzó el jueves por la mañana con una enfermera de 59 años como la primera voluntaria en recibir la dosis en un acto realizado al aire libre en el Hospital General de la capital y transmitido por la TV estatal en la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son pocas dosis (...), pero México es el primero en América Latina en tener esta vacuna (Pfizer/BioNTech). Los que están arriesgando su vida para salvar a otros son los primeros”, dijo el mandatario. En esta jornada serán vacunadas 2.975 personas que trabajan en unidades de Covid-19: médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza.

Desesperación en RU

Pese a que por acuerdo de la Unión Europea la vacunación contra el coronavirus comenzará el 27 de diciembre en varios de sus países miembros, las cifras del aumento de contagios han hecho que países como Italia, Austria o Irlanda impongan duras restricciones para estas fiestas de fin de año. En el puerto de Dover, ubicado al sur de Inglaterra, unos 6.000 camiones quedaron estancados desde el miércoles por la noche en una intensa congestión vehicular originada por las limitaciones del tránsito. Según el ministerio de Transportes británico, se necesitarán “varios días” para descongestionar la zona.

Sin embargo, entre las medidas para descongestionar este problema vial, las autoridades del país anunciaron que los enlaces ferroviarios y marítimos entre el Reino Unido y Francia estarán abiertos en Navidad.

“Todo el mundo nos dice que vengamos aquí y que esperemos, pero no queremos esperar”, se quejaba el camionero polaco Ezdrasz Szwaja. “No tenemos ninguna información, nada”, agrega con rabia. “Tengo hijos pequeñitos, una esposa, solo quiero ir a casa”, en Polonia, aseguró.

Este cierre se dio luego de que las autoridades sanitarias de Reino Unido reconocieran la aparición de una nueva variante de coronavirus que sería “70% más contagiosa”, así como otra mutación que tendría origen en Sudáfrica, lo que ocasionó la imposición de restricciones.

El coronavirus ya mató a más de 1,7 millones de personas en todo el mundo y los focos de contagios que siguen surgiendo recuerdan que, pese a la llegada de las primeras vacunas, la vida no volverá tan rápido a la normalidad.

“Que toda la gente se vacune y se siga vacunando”

La enfermera chilena de 46 años Zulema Riquelme fue la primera en el país en inocularse la fórmula de Pfizer/BioNTech que llegó al país como parte de la primera carga de dosis.

“Fueron meses difíciles porque no podía ver a mi familia. Mucho cansancio. Me siento orgullosa de que me hayan elegido, que mis compañeros se sientan representados”, dijo en declaraciones a la prensa local.

La personal de salud también se refirió a aquellas personas que tienen dudas sobre la efectividad y efectos de la vacuna.

“Entiendo que la gente esté desconfiada porque es bueno, pero que se vacunen lo más pronto posible y que se cuiden mucho, que es lo que más decimos los que trabajamos en salud. Nos ayudan a bajar la carga de trabajo”.

El segundo en ser vacunado fue el médico Juan Emilio Cornejo, que se mostró confiado en la inoculación del suero.

Las cifras

10 mil dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech llegaron a Chile en un vuelo de Latam.

9.750 es la cantidad de vacunas que recibió Costa Rica, en un acuerdo de 3 millones.

2.975 personas de la sanidad mexicana serán inicialmente vacunadas.

Martín Vizcarra culpa a la inestabilidad política

Desde Tacna, el exmandatario indicó que la crisis política y el cambio de ministros habrían impedido tramitar la adquisición de vacunas.

El expresidente Martín Vizcarra insiste en culpar al Congreso de que el Perú no tenga la vacuna contra el Covid-19. Recordó que la crisis política en noviembre, su vacancia y el cambio de ministros impidieron tramitar la adquisición.

“Mientras en los países vecinos estaban viendo cómo solucionar (la adquisición de las vacunas), aquí estábamos jugando irresponsablemente a cambiar de presidente. Saquen su cuenta de quién es la responsabilidad del desfase”, declaró el exmandatario peruano, vacado en noviembre del cargo por el Congreso de la República.

Vizcarra llegó al aeropuerto de Tacna para dirigirse luego a la ciudad de Moquegua, donde pasará las fiestas de fin de año.

También se refirió al congresista Edgar Alarcón descalificándolo para hablar de moralidad o lucha contra la corrupción. “Él no merece el respeto de nadie”, recalcó.