Hombre a su esposa antes de morir por COVID-19: “Viví una vida feliz y maravillosa contigo”

A través de las redes sociales se dio a conocer la historia de un hombre en Texas, Estados Unidos, que falleció recientemente por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

El hombre le envió a su esposa una carta de despedida poco antes de ser intubado , agradeciéndole por una “vida feliz y maravillosa”, reseñó el portal de The Hill.

Billy Loredo, de 45 años, murió el 13 de diciembre en un centro médico en McAllen. Escribió una carta alabando a su esposa Sonya Kypuros pocos días antes de su muerte.

“Si no lo logro, quiero que sepas que viví una vida feliz y maravillosa contigo y que nunca la habría cambiado por todas las riquezas del mundo”, escribió Loredo en la carta que su hermano compartió con “Good Morning America”.

Publicación en Facebook del hermano Billy Loredo. Foto: captura Facebook.

“También quiero que seas feliz y sigas viviendo tu vida sin mí y sin arrepentimientos. Tuvimos nuestro tiempo y fue maravilloso”, agregó Loredo.

“En ese momento, ella y yo nos dimos cuenta de que esta es su última carta”, dijo su hermano Pedro Loredo. “Es agridulce. Recibió su última carta de amor de mi hermano pequeño y eso le rompe el corazón”, expresó.

Por su parte, Kypuros señaló que creía que la carta le ofrecía permiso para ser feliz sin él. “Eso fue difícil de leer. Pero él me cuidó y cuidó a todos, así que no me sorprende que haya escrito eso”, agregó.

Billy Loredo dio positivo por primera vez al coronavirus en noviembre y su salud comenzó a deteriorarse en el Día de Acción de Gracias. No tenía ninguna condición médica preexistente.

En Estados Unidos se han contabilizado 19 111 326 casos y 337.066 decesos a consecuencia de la COVID-19.