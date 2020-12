Ecuador bajo estado de excepción y toque de queda por mutación del coronavirus

El último lunes 21 de diciembre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la adopción de un nuevo estado de excepción de 30 días y un toque de queda de 15 entre las 22:00 y las 4:00 horas, que incluye ley seca, a raíz de la mutación del coronavirus reportada en el Reino Unido y a fin de evitar aglomeraciones navideñas.

La medida comenzó a regir a partir de esta misma noche, anunció el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Zapata, de acuerdo a una resolución adoptada hoy.

Moreno indicó en una rueda de prensa virtual que se había decidido “declarar el estado de excepción 30 días durante todo el espacio nacional”, a lo que se sumará “el toque de queda de 15 días entre las diez de la noche y las cuatro de mañana; en este mismo horario, regirá la ley seca”.

Además, continuará la exigencia para los viajeros que arriben a Ecuador procedentes del Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea, de una prueba PCR con resultado negativo efectuada en los diez días previos al viaje, a lo que se sumará, ahora, una prueba rápida de antígenos en los aeropuertos, que será gratuita por parte de una brigada del Ministerio de Salud Pública.

Ecuador también exigirá, como medida adicional, a los viajeros no residentes el c umplimiento de un aislamiento obligatorio de diez días en hoteles previamente acordados a partir de su arribo. Y a los que no presenten pruebas PCR o hayan resultado positivos, un aislamiento preventivo de mayor duración, aclaró, por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

“Este es un año distinto, hemos vivido días que nunca imaginamos”, manifestó el mandatario al recordar que el país ha registrado las cifras bajas más bajas en Latinoamérica. “Gracias a que hemos hecho nuestro trabajo bien”, agregó.

Sin embargo, reveló que, hasta el pasado fin de semana, en Guayaquil, se han registrado más de 80.000 personas en su bahía, mientras que en Quito, 65.000 en la céntrica calle Ipiales, en el casco histórico.

Por ello, justificó la adopción de las medidas, que incluirán también restricciones de circulación en vehículos privados. “No podemos fallar ahora”, apostilló.

Entre otras medidas, se restringirán las reuniones sociales a 10 personas; se dispuso el cierre de playas del país los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero; la clausura de bares, discotecas, restaurantes y centros de ocio, y nuevos horarios para centros comerciales desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, bajo un aforo del 50%; además de la prohibición de la tradicional quema de monigotes en fin de año.

Ecuador registró este lunes 206.329 casos acumulados de la COVID-19, 72 nuevos respecto a la víspera, mientras que los decesos se elevaron a 13.949, entre confirmados y probables, uno adicional, informó el Ministerio de Salud Pública.