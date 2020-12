A tan solo unos días de celebrarse la Navidad, muchas familias se encuentran adornando sus hogares, comprando regalos y haciendo todos los preparativos para el celebrar día central. Sin embargo, no en todos los países se festeja esta fecha, ya sea por sus tradiciones o religión.

A continuación, te brindamos una lista de países que, por ningún motivo, festejarán este 25 de diciembre.

Arabia Saudita

Arabia Saudita cuenta con una reglamentación que prohíbe “signos visibles” de la celebración de la Navidad. Al ser un país musulmán, aquellos que celebren esta fecha pueden ser perseguidos, por considerarlo como un acto transgresor.

Un claro caso de ello ocurrió en 2012, cuando 35 cristianos fueron encontrados orando en este día, razón por la que fueron capturados por la Policía.

Irán

Los ciudadanos de este país profesan el Islam, motivo por el que no festejan Navidad. Sin embargo, existen escasos lugares donde se organizan fiestas navideñas.

Israel

Israel es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial. Por eso, en Navidad, suele ser muy visitado por quienes desean ir a lugares considerados como sagrados.

A pesar de esto, en este país, no celebran propiamente la Navidad, pero durante diciembre, realizan una fiesta llamada “Januca”, que conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos y la purificación del Templo. Dicha fiesta ocurre entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre.

Somalia

De acuerdo a La Vanguardia, el gobierno de Somalia prohibió las celebraciones navideñas argumentando que “no tienen nada que ver con el Islam”.

Argelia

El 98% de la población del estado africano tiene por religión el Islam, por lo que no existe esta tradición para ellos. Aunque no es una celebración prohibida como en Arabia Saudita, las autoridades no promueven su festejo.

Tayikistán

Según el diario El Clarín, Tayikistán fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas. Tanto es así que si, por ejemplo, una persona aparece disfrazada de Papa Noel, podría acarrearle, mínimo, un llamado de atención de las autoridades y el decomiso de su disfraz.

Brunéi

Desde 2014, Brunéi prohibió la celebración de Navidad. Esto se debe a que el país asiático obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas, como la ‘Fiesta del sacrificio del cordero’, la cual que se festeja al inicio de año, o la ‘Revelación del Corán a Mahoma’, que se lleva a cabo casi al finalizar el año.

China

Por lo general, en China, no se conmemora la Navidad. Si bien su Constitución garantiza la libertad de culto, existen zonas como Wenzhou en donde están totalmente vetadas estas celebraciones.

Corea del Norte

Desde el 2016, el presidente norcoreano Kim Jong-un decidió prohibir la Navidad en su país. Esto se dio a raíz de que, en noviembre de ese año, censurara las reuniones relacionadas al alcohol, canto o entretenimiento que agrupara personas.

No obstante, según el artículo 68 de la constitución de la República Popular Democrática de Corea, en ese país, hay libertad de religión. Por eso, alrededor de 3.000 cristianos se ven obligados a celebrar fiestas navideñas en secreto.