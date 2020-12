42 países aíslan al Reino Unido tras mutación del virus

NYT, The Guardian, BBC, AFP

El miedo se expande nuevamente por el mundo. Esto ocurre por la confirmación de una nueva mutación del coronavirus, por el anuncio de que es más contagiosa que todas las otras aparecidas anteriormente y por la incógnita de no saber si las vacunas podrán ser efectivas frente a la nueva versión. Ese temor se reflejó en un creciente aislamiento del Reino Unido.

Varios países europeos hicieron un bloqueo especialmente dramático en los accesos al Eurotúnel, por el paso de Dover, con miles de camiones parados, muchos de ellos españoles. Igual ocurría por el canal de la Mancha, en la entrada de Calais, en el norte de Francia.

A los países de Europa se unieron varios Estados de América Latina, incluido el Perú, que suspendieron rápidamente sus vuelos hacia Londres.

El Reino Unido estuvo prácticamente aislado del resto de Europa el lunes, ofreciendo una escalofriante vista previa de cómo podría ser una ruptura comercial, a solo 10 días antes de la fecha límite para negociar un acuerdo posterior al Brexit con la Unión Europea.

Variante más contagiosa

“El Reino Unido se enfrentó en las últimas semanas a un aumento rápido del número de casos de Covid-19 en el sureste de Inglaterra” y los análisis muestran que “una gran proporción de casos pertenecían” a la nueva mutación del virus, confirmó el domingo el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Agregó el primer ministro británico, Boris Johnson, que esta cepa podría ser hasta un 70% más contagiosa. A su vez, los funcionarios británicos se apuraron en aclarar que no había motivos para creer que la nueva variante causara una enfermedad más grave. “La estimación del 70% se basa en modelos, no fue confirmada por experimentos de laboratorio”, explicó Muge Cevik, asesor científico del Gobierno británico. Emma Hodcroft, epidemióloga en la Universidad de Berna, fue prudente. “No sabemos mucho de dónde salió esta cifra (la del 70%)”, advirtió.

Se indica que esta nueva forma nació en el Reino Unido, pero todavía es difícil sustentarlo. Este país “es el líder mundial en materia de secuenciación [...]. Así que si existe una variante y llega al Reino Unido, hay muchas posibilidades de que la detecten”, apuntó Hodcroft. Según ella, la primera secuencia de esa nueva cepa se remonta a setiembre de este año.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han detectado formas similares en varios países, como Australia (1 caso), Dinamarca (9), Holanda (1) y Sudáfrica. Italia también anunció que detectó un primer caso el domingo.

Tiemblan los mercados

La creciente alarma por un brote de una variante de virus más contagiosa en Gran Bretaña provocó un caos en los viajes el lunes. No era para menos. Más de 30 países prohibieron la entrada a los viajeros del país, suspendieron vuelos y cortaron rutas comerciales en escenas que recuerdan los primeros días frenéticos de la pandemia.

Todo eso a pesar de que el lunes se anunciaba como un día de grandes avances en el mundo. En los Estados Unidos se había previsto que comenzara el lanzamiento de una segunda vacuna, fabricada por Moderna. Y la Unión Europea aprobaba la vacuna Pfizer-BioNTech.

Pero, en cambio, la alarma mundial hizo tambalear los mercados financieros. El mismo Wall Street abrió el lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejaba un 1,03%, por el temor a la extensión de la nueva cepa más contagiosa del coronavirus y pese al acuerdo para un segundo plan de estímulo por la pandemia en EEUU.

Las acciones en Europa bajaron considerablemente, junto con los precios de la energía. Y la libra esterlina cayó frente a todas las demás monedas principales. Se redujo hasta un 1,8 por ciento frente al dólar antes de recuperar algo de terreno. Los precios del petróleo crudo bajaron casi un 3%, por encima de sus peores niveles del día.

En general, los mercados financieros se vieron sacudidos por la suspensión de intercambios y viajes con Reino Unido y al bloqueo en Londres.

Ese panorama avivó los temores de “compras de pánico” en los supermercados, pues los británicos se preocupaban por quedarse sin alimentos frescos en los días previos a Navidad.

OMS llama a la calma

Frente a eso, la OMS dijo que no hay evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus cause una infección más grave o afecte la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas. Dijo que la variante no está fuera de control. Los responsables británicos han informado a la OMS de que “no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna”, según la responsable de la célula anti-Covid, Maria Von Kerkhove.

¿Funcionarán las vacunas? Se estima que sí, al menos por ahora. Las tres vacunas más avanzadas desarrollan una respuesta inmune contra el pico del virus (ver recuadro). Son dosis que entrenan al sistema inmunológico para atacar partes diferentes del virus, por lo que aunque una parte cambie las vacunas deberían funcionar.

“Pero si se agrega más mutaciones, hay que empezar a preocuparnos”, dice el profesor Ravi Gupta. Añade: el virus está “potencialmente en camino de escapar de la vacuna”.

La mutación N501Y altera el ‘dominio de unión al receptor’

La mutación llamada N501Y altera la parte más importante del pico, conocida como “dominio de unión al receptor”. Ello se supo porque primero se realizó un análisis de la nueva variante que identifica 17 alteraciones potencialmente importantes. Se detectó que hubo cambios en la proteína de pico, llave que usa el virus para abrir la puerta a las células y apoderarse de ellas.

“Parece una adaptación importante”, indicó el profesor Nick Loman.

A su vez, el profesor Ravi Gupta, de la U. de Cambridge, sugirió que la mutación hace que los anticuerpos de la sangre de los sobrevivientes a la enfermedad sean menos efectivos para atacar el virus. Gupta afirma que el contagio “aumenta rápidamente... La mayoría de los científicos están preocupados”, añade.

El dato

Viajeros en la estación Victoria, de Londres. Ayer se tomaron restricciones más severas, tras el aumento de casos por una nueva cepa más infecciosa del coronavirus.