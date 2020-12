Venezolanos con estatus irregular en Colombia no serán vacunados contra la COVID-19

La población venezolana con estatus irregular en Colombia no podrán acceder a la vacunación contra el coronavirus que comenzará en la nación latinoamericana en febrero de 2021, informó este lunes 21 de diciembre el presidente colombiano Iván Duque.

Entrevistado por la local Blu Radio Duque subrayó que “la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos”, pero acotó que las personas con doble nacionalidad, con cédula de extranjería o Permiso Especial de Permanencia sí podrán ser vacunados contra la COVID-19 .

“Tenemos casos de ciudadanos con doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, dijo.

El jueves 17 de diciembre Migración Colombia informó que hasta el 31 de octubre en el país hay 1 717 352 personas de nacionalidad venezolana y que un 55% de ese grupo no tiene definida su situación migratoria.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, precisó que unas 947.106 personas de Venezuela están como irregulares (55%), mientras que 770.246 están en condición de regulares (45%), refirió la agencia EFE.

Duque fue enfático en que no pueden permitir una vacunación de personas que no estén regularizadas en territorio colombiano. “Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacune”.

Ya el viernes 18 de diciembre el jefe de Estado había anunciado que para febrero de 2021 Colombia está lista para vacunar contra la COVID-19 tras haber cerrado negociaciones confidenciales con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, por 10 millones de dosis cada una.

Además, tienen garantizadas 20 millones de dosis a través de la plataforma Covax, un mecanismo implementado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para velar por el acceso equitativo a la vacuna.