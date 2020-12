España: campaña municipal pretende eliminar el sexismo en juguetes

El municipio de San Cristóbal de La Laguna, ubicado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), implementó una campaña de concientización llamada “La igualdad está en juego” para que los regalos a los menores de edad por las fiestas navideñas estén libres de estereotipos de género.

La Concejalía de Igualdad y LGBTI del ayuntamiento español pidió a la población adulta realizar compras responsables y adquirir juguetes no sexistas. Con ello, la organización gubernamental busca que no se ponga límites a la imaginación de los pequeños y pequeñas para que puedan desarrollar sus capacidades con independencia de su sexo.

AIdaira Afonso, concejala del área en representación de Unid@s se Puede, declaró al medio El Día que los adultos pueden restringir la libertad y creatividad de los menores si se tienen ciertos tipos de comportamientos limitados al sexo y género.

“Cuando le decimos a un niño que no juegue con muñecas porque son cosas de niña, estamos limitando su libertad y su imaginación. Cuando a una niña le decimos que el azul o una pelota son para chicos, ocurre lo mismo. ¿Quién dice que una niña no podrá conducir un Fórmula 1 o que un niño no puede soñar con ser bailarín? ¡Dejemos que sueñen! ”, resaltó Afonso.

La iniciativa del ayuntamiento busca que se promocione la igualdad desde edades muy tempranas en las que se tenga respeto a la diversidad, a la libertad y a la coeducación.

Un informe elaborado por el Instituto de la Mujer en España indicó que el 38,5% de los anuncios que se asocia a las niñas están vinculados con arquetipos de belleza o relacionadas con los cuidados del hogar. Mientras que, solo un 7,4% se las retrata como guerreras o heroínas.

Por el contrario, en el caso de los niños, en la publicidad protagonizada para estos, solo el 2,4% de los anuncios está relacionado con el cuidado de la casa.