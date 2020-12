Su familia lo despidió, pero se salvó: el “milagro” contra la COVID-19 en Gales

A Mal Martin, de 58 años, los médicos le habían dado en Reino Unido cerca de “cero posibilidades” de sobrevivir luego de enfermarse de coronavirus. Incluso, su familia se despidió de él, pero pudo reestablecer su salud y ahora cuenta cómo fue su “milagrosa” recuperación.

Fue internado en un hospital de la localidad de Bridgend (Gales) una semana después de que se sintiera mal, y estuvo conectado a un respirador artificial durante 61 días . “Básicamente, mi mundo dio un vuelco, pero al mismo tiempo, me estoy volviendo más fuerte”, declaró a la cadena local BBC.

“Solo puedo caminar un poco. Tengo muchos mareos. Tengo problemas con mis pulmones, pero lo más grave, son los problemas en mis riñones. Estos solo funcionan actualmente al 12%”, señaló Martin al medio citado. “Todo ha sido realmente terrorífico. Necesitaré diálisis por el resto de mi vida o un trasplante de riñón”, agregó.

Número de muertos por la COVID-19 en los distintos países según datos oficiales, el 18 de diciembre a las 11H00 GMT. Infografía: AFP

En múltiples ocasiones, se ha comprobado que el coronavirus SARS-CoV-2 puede dejar secuelas para las personas que logran superarlo, tanto psicológicos como físicos. Martin ha dejado atrás poco a poco el virus desde julio.

“El deseo más grande es que la gente entienda que yo era sano” , afirmó. “Perdí visión en mi ojo derecho, algo que nunca voy a recuperar, y me han hecho amputaciones en mis manos (perdí el pulgar en una mano y el dedo índice de la otra, y perderé medio dedo y el pulgar de la mano derecha)”, detalló.

Se sabe que las personas con enfermedades preexistentes son proclives a enfermarse más gravemente de COVID-19, pero Martin tenía buen estado físico y de salud. Aunque sí es diabético por causas genéticas (no vinculadas al estilo de vida).

En algún instante, “sentí honestamente que mi vida se había terminado” , confesó. “Mi médico me dijo que mi esposa e hijos habían venido a decirme adiós. Para ser justos, no debería haberme dicho eso, pero me lo dijo y me afectó en ese momento”, relató.

Ahora que hay más de 1,6 millones de fallecidos, de los que más de medio millón se han registrado en Europa, Martin pidió a la población a tener más sensatez y evitar relajarse contra el coronavirus.