EE. UU. registra la primera reacción alérgica grave a la vacuna de Pfizer

Una mujer registró una grave reacción alérgica luego de recibir la vacuna contra la COVID-19 preparada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, en un hospital de Alaska, Estados Unidos.

Según informó The New York Times y The Washington Post, la paciente, que se desempeña como trabajadora de salud en el Hospital Regional Bartlett en Juneau, debió ser hospitalizada debido a que experimentó una reacción anafiláctica tan solo 10 minutos después de recibir la dosis. La reacción incluyó enrojecimiento de la piel y falta de aliento.

Las autoridades sanitarias del nosocomio se adelantaron para informar que la mujer evolucionó favorablemente poco después de que se le tratara con epinefrina. Ella fue dada de alta el último miércoles.

“Está sana y se encuentra bien”, garantizó Lindy Jones, directora de emergencias de Bartlett en Juneau.

Cabe señalar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha recomendado a todos los pacientes con alguna alergia previa consultar con sus médicos antes de recibir la vacuna de Pfizer u otra candidata contra el nuevo coronavirus, a fin de asegurarse de que no son alérgicos a ninguno de sus componentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) también han precisado que los pacientes anafilácticos con historiales graves “todavía pueden recibir la vacuna, pero deben ser aconsejadas sobre los riesgos desconocidos de desarrollar una reacción alérgica grave y equilibrar estos riesgos con los beneficios de la vacunación”.

De momento, los científicos no saben qué componente de la nueva vacuna de Pfizer y BioNTech está implicado en la respuesta alérgica grave registrada en el Reino Unido y, ahora, en Alaska, Estados Unidos.

Sin embargo, para este jueves se espera que un comité asesor de la FDA evalúe una segunda vacuna, la de la farmacéutica Moderna, cuya autorización de emergencia podría producirse en los próximos días.