Carne de cerdo modificada genéticamente es aprobada para comer en EE. UU.

La carne de cerdo modificada genéticamente ahora podrá ser consumida por las personas y utilizada también para fines médicos en los Estados Unidos. Dicha autorización se da gracias a la venia de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) el pasado 14 de diciembre.

Según la entidad, los cerdos transgénicos, conocidos como cerdos GalSafe, es “segura para la población en general”. Su carne está diseñada para eliminar el azúcar alfa-gal en la superficie de sus células, lo que hace posible que las personas alérgicas a este elemento puedan consumirla.

“Representa un gran hito para la innovación científica”, dijo en un comunicado el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

La FDA asegura además que los cerdos GalSafe pueden ayudar al problema del rechazo inmunológico en pacientes que reciben xenotrasplantes (trasplantes de una especie a otra), ya que se cree que azúcar alfa-gal es lo que provoca esta reacción.

No obstante, sobre el consumo de carne de cerdos transgénicos, el Centro de Seguridad Alimentaria de EE. UU., una organización sin fines de lucro, señaló a The Guardian que aún no se han hecho pruebas en personas con alergias.

“Nos reuniremos la semana que viene con nuestro personal legal para decidir si demandar a la FDA por la aprobación de cerdos transgénicos. Mi mayor preocupación es que no sabemos si es seguro comerlo o si es una fuente de trasplante de órganos, y ningún científico ni el público ha visto los datos. Tampoco hubo ningún proceso de consulta pública de la FDA, como suele ocurrir”, aseveró Jaydee Hanson, director de políticas del centro.