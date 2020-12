Brasil: Corte Suprema permite sancionar a quien rechace vacuna contra COVID-19

El pleno de la Corte Suprema de Brasil avaló este jueves 17 de diciembre por una amplia mayoría que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no la acepte.

El fallo del alto tribunal, formado por once magistrados, no significa, sin embargo, que la población tenga que ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades de la nación adopten “medidas indirectas” para fomentar la inmunización.

Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia, junto con Estados Unidos y la India, y hasta este jueves contabilizaba 7,1 millones de contagios y cerca de 185.000 muertes relacionadas con la COVID-19.

Por diez votos a uno, el Supremo autorizó a los gobiernos regionales y municipales a poder castigar a los individuos que rechacen tomar la vacuna, prohibiéndoles, por ejemplo, ejercer determinadas actividades o impidiéndoles acceder a ciertos beneficios sociales.

En la práctica, la máxima instancia judicial equiparó la aplicación del medicamento con el voto , que, según la legislación brasileña, es obligatorio, aunque el elector no es forzado a ejercerlo.

No obstante, a los ciudadanos que deciden no votar —en las últimas elecciones municipales celebradas en noviembre, la abstención en varias ciudades superó el 30%— y no lo justifican se les aplica una multa económica y, en último extremo, pueden estar impedidos de participar en concursos públicos y renovar su pasaporte, entre otras restricciones.

La inoculación contra el virus SARS-CoV-2 se ha transformado en Brasil en una batalla política alentada por el mandatario Jair Bolsonaro, quien ha censurado el uso de la mascarilla y defendido la no obligatoriedad de cualquier fórmula de prevención.

Cabe recordar que, en octubre pasado, el presidente ultraderechista llegó a afirmar en sus redes sociales que en su casa las vacunas son solo obligatorias para el perro.

