Las autoridades sanitarias de Reino Unido relajarán los criterios de la donación de sangre para facilitar la participación de hombres homosexuales y bisexuales a partir del 2021.

De acuerdo a The Telegraph, el gobierno británico tomó la decisión tras conocer las conclusiones de un estudio diseñado por FAIR (Por la Evaluación del Riesgo Individual, por sus siglas en inglés), organización que colabora con instituciones oficiales y con colectivos LGTBI.

El estudio en mención analizó si los comportamientos sexuales podrían ser una medida eficaz para evaluar el riesgo individual de infecciones venéreas, que podrían transmitirse a través de transfusiones de sangre. El documento fue publicado este lunes.

Según informó DW, el NHS Blood and Transplant (NHSBT) de Gran Bretaña anunció que los hombres en una relación a largo plazo podrán donar sangre, si no hay exposición conocida a una infección de transmisión sexual y no están usando medicamentos contra el VIH PreP o PEP.

El nuevo criterio se centra en el comportamiento y hábitos de los donantes y se elimina la condición de no haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre en los tres últimos meses. Además, la evaluación de los donantes se realizará de forma individual, en lugar de una restricción general.

“Este cambio histórico en la donación de sangre es seguro y permitirá que más gente pueda ayudar a salvar vidas, gente que anteriormente quedaba excluida por los criterios de selección de donantes”, manifestó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, según recoge BBC.

Así, el Reino Unido reconocerá en adelante que “todos los donantes” tienen riesgo de infección, incluidos los hombres y mujeres heterosexuales, y reivindica que se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en adoptar un “enfoque de riesgo más individualizado” para las donaciones.

Por su parte, la subdirectora de Sangre y Trasplantes del Sistema Nacional de Salud inglés, Su Brailsford, saludó la nueva estrategia que permitirá seguir salvando vidas, pero de una forma más inclusiva.

“Los pacientes dependen de la generosidad y el altruismo de los donantes para que se done una sangre que es vital para ellos. Me complace haber concluido que estos cambios en la selección de donantes harán que la sangre siga siendo segura”, relató.

La nueva política de donación del Reino Unido contrasta con la de otras naciones, como Estados Unidos, donde si bien está permitido que los hombres que mantienen relaciones homosexuales donen sangre, se les pide un periodo de celibato de al menos doce meses. Solo la pandemia pudo reducirlo a tres.