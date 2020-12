Israel registra más de 2.000 contagios diarios de coronavirus

En las últimas 24 horas, Israel superó los 2.000 contagios de coronavirus y se aproxima a los 2.500 casos diarios, la cifra límite que el Gobierno estableció para implementar “restricciones reforzadas” y controlar la expansión de la enfermedad. Sin embargo, no se han dado detalles de estas medidas.

“Estamos tratando de impedir un confinamiento total con ayuda de pasos que son algo menos que ello. Si esto no tiene éxito y vemos otro aumento en la morbilidad, estaremos obligados a alcanzar el confinamiento total”, señaló Nachman Ash, el coordinador nacional para la pandemia, al medio The Times of Israel.

Este lunes 14, el Ministerio de Salud informó sobre 2.279 nuevos casos positivos y más de 3.000 muertos, una cifra baja en comparación con otros países.

En los hospitales, la situación se encuentra controlada hasta el momento con un total de 344 pacientes muy graves, cantidad inferior a 500 que indica la saturación de los servicios sanitarios. De los 344, 130 están en cuidados intensivos.

La unidad del Ejército para la pandemia ha alertado que a fin de este mes se llegará al tope de 2.500 casos diarios y que los efectos de las vacunas no se verán hasta que termine el invierno en Israel.

El Gobierno iba a empezar con la etapa de vacunación el 27 de diciembre, pero adelantaron la fecha al miércoles 23 del mismo mes. Israel cuenta con más de 300.000 dosis de la vacuna de Pfizer y planea recibir cuatro millones hasta finales de diciembre.