Opositor ruso se confiesa: “No tengo ninguna duda, Putin ordenó envenenarme”

Alexei Navalny es el máximo opositor al presidente ruso Vladimir Putin, pero desde hace varios meses está en Alemania tras haber caído gravemente enfermo. Luego de una serie de pruebas se confirmó que fue envenenado a través de Novichok, un agente neurotóxico creado en la extinta Unión Soviética con fines militares.

Ante esto Navalny acusó a Putin de su envenenamiento, algo que el Gobierno ruso rechaza tajantemente. Y este lunes 14 de diciembre en entrevista con el diario español El País ratificó su denuncia.

“No tuve ninguna duda cuando salí del hospital de que [el envenenamiento] fue ordenado por Putin. Me basé en un hecho muy simple: Novichok es el agente más tóxico inventado por el ser humano . Y para su producción se necesita un laboratorio estatal”, sostuvo.

En 2017 el Kremlin declaró que no había Novichok en Rusia, que había destruido todas sus armas químicas. No obstante, este abogado de 44 años opinó que “el agente pudo fabricarse en un laboratorio secreto bajo las órdenes directas de Putin” .

“Putin quiere ser el zar de Rusia. No le gustan los opositores. Y considera un peligro a nuestra organización y a todo aquel que denuncie la corrupción. Cree que matándome acaba con mi organización. Es difícil entender qué piensa exactamente. Mi envenenamiento no es el primero y no será el último”, dijo.

El viernes 11 de diciembre el Ejecutivo ruso publicó unas declaraciones del mandatario en medio del Consejo Consultivo para los Derechos Humanos del Kremlin en la que consideró que no hay fundamentos en este caso para abrir una investigación.

“Si una persona ha estado a punto de morir, eso no significa que haya que abrir una investigación criminal cada vez”, aseguró Putin.

Elementos biográficos de Alexei Navalny, principal líder opositor ruso. Infografía: AFP

Desde la Unión Europea (UE) respondieron con mayores sanciones contra el Kremlin luego de que tres laboratorios y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas corroboraran que se trató de un envenenamiento con esta sustancia.

“Putin llegó al poder hace 20 años. Es demasiado tiempo . Y eso vuelve loco a cualquiera. Cree que puede hacer lo que quiera”, aseveró Navalny, quien agradeció el respaldo de la UE. “Es un peligro global [...]. La humanidad no puede aceptar que esto suceda”.

Una vez se recupere Navalny planea regresar a Rusia para trazar la estrategia de cara a las elecciones legislativas previstas para 2021.