Acusan a OMS de conspirar con Italia para retirar un informe sobre la COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado señalada desde que surgió la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2. Y ahora ha sido acusada nuevamente por un supuesto encubrimiento, en este caso para que no saliera a la luz pública una mala gestión de Italia.

Este viernes 11 de diciembre, el diario británico The Guardian desveló en exclusiva que la OMS supuestamente evitó la difusión de un informe potencialmente perjudicial para las autoridades italianas, dado que especificaba su mal manejo de la COVID-19.

Se trata de un reporte titulado An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19 (Un desafío sin precedentes: la primera respuesta de Italia a la COVID-19) elaborado por el científico de la OMS, Francesco Zambon, y otros 10 colegas europeos, en el cual revisaron cómo respondió el sistema de salud en las primeras semanas del brote.

Los 11 investigadores lo publicaron junto con sus conclusiones el 13 de mayo en la página web de la OMS. Unas 102 páginas en las que contaban que el plan de Italia contra posibles pandemias no se actualizaba desde 2006 y por eso su respuesta ante el coronavirus SARS-CoV-2 fue “improvisada y caótica”.

Además, apuntaron que durante varios días las autoridades políticas no dieron directivas claras, lo cual agravó la confusión. E Italia llegó a estar en los primeros meses del año el país europeo —y luego mundial— más afectado por el virus.

El documento se eliminó a petición de Ranieri Guerra, subdirector general de la OMS para Iniciativas Estratégicas, según el prestigioso medio británico. Se trata de un funcionario que fungió como director general de Salud Preventiva en el Ministerio de Sanidad italiano entre 2014 y 2017.

Por lo tanto, fue responsable de actualizar el plan contra la pandemia sobre la base de las nuevas directrices establecidas por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Sumado a esto, forma parte del grupo asesor del Ejecutivo italiano.

Ahora esta indagación es un elemento crucial para fiscales de Bérgamo, la provincia de Lombardía más afectada durante la primera ola, donde llevan adelante una causa sobre una posible negligencia criminal de las personas responsables de atender la crisis sanitaria.

Zambon fue citado a declarar en tres oportunidades, pero la OMS se lo ha impedido al sostener que tanto él como los otros 10 investigadores involucrados en la elaboración del informe, deberían tener inmunidad de testificar .

“Cuando recibí la primera citación lo reporté a la oficina legal de la OMS y poco después me respondieron diciendo que no podía ir, ya que tenía inmunidad. Yo quería, porque tenía algo para decir”, afirmó Zambon.

A quien sí escucharon los fiscales fue a Guerra, a principios del mes pasado. Aunque de momento el contenido de la audiencia no se ha divulgado.

Y sobre Guerra el científico de la OMS dijo que lo amenazó con despedirlo a menos que modificara la parte del texto que se refiere a lo desactualizado que estaba el plan de contingencia. A pesar de que lo notificó a sus superiores, nadie hizo nada.

Casos y muertes diarias por el coronavirus en Italia, al 6 de diciembre. Infografía: AFP

“El informe no critica al Gobierno italiano, pero destaca las críticas que enfrenta la gestión de la pandemia”, añadió Zambon. “El equipo verificó esto a fondo y descubrió que todos los planos que vinieron después de 2006 simplemente se copiaron y pegaron, no se cambió una palabra o coma en el texto”.

Actualmente, Italia cuenta con uno de los peores balances en Europa y en el planeta: 700 decesos diarios en promedio por COVID-19 se reportaron la semana pasada luego de que la nación transalpina superara los 60.000 fallecidos por la enfermedad.