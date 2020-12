Una de las trabajadoras sexuales más reconocidas en Nevada, Estados Unidos, demandará al estado por perder su trabajo desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19.

Alice Little, quien el año pasado trabajó en el burdel Moonlite BunnyRanch, dijo que ganaba cerca de un millón de dólares anuales. Sin embargo, los prostíbulos legales han permanecido cerrados desde el 17 de marzo.

Little consideró que fue una decisión arbitraria, y muchas de sus compañeras también quedaron “económicamente devastadas”.

Días atrás, un tribunal encomendó a la oficina del fiscal general de Nevada que responda la demanda de la mujer en un plazo de 30 días.

“El hecho de que se haya permitido reabrir negocios no esenciales me hace pensar que la decisión del gobernador Steve Sisolak, al mantener cerrados los burdeles, es simplemente una discriminación flagrante contra las trabajadoras sexuales legales de Nevada”, reza un comunicado de prensa suscrito por la demandante.

La afectada creó una página de GoFundMe para ayudar a financiar la demanda que, hasta ahora, ha recaudado más de 5.500 dólares.

“Como muchos de ustedes saben, las batallas legales no son baratas”, señaló Little en el sitio web de la campaña. “Esta demanda ha sido autofinanciada hasta este momento y ahora le pido su ayuda para que me permita continuar con este caso hasta lograr una victoria exitosa”, agregó.

“El cierre del burdel afecta a toda una red de mujeres trabajadoras y personal que están sufriendo financieramente con la no apertura de estos negocios para adultos, por ello, la necesidad de tomar acciones legales”, sentenció.