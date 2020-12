Biden nombra a Lloyd Austin, exgeneral afroamericano, como jefe del Pentágono

Lloyd Austin, quien lideró a las tropas estadounidenses en su expedición en Bagdad en la invasión de 2003, fue seleccionado por el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, para convertirse en el primer secretario de Defensa afroestadounidense, revelaron este lunes 7 de diciembre varios medios del país.

El general retirado de 67 años superó al hasta ahora favorito para el puesto, el exsubsecretario de Defensa Michele Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el demócrata para que designe a más integrantes de minorías en cargos clave de su equipo de Gobierno.

El excandidato presidencial podría revelar oficialmente su nombre el martes 8, informa el portal Político, el primer medio en difundir este nombramiento.

Posteriormente, The New York Times, CNN y el canal ABC confirmaron esta información, citando fuentes cercanas a la decisión. Por su parte, el equipo de Biden no se pronunció al respecto.

Si el Senado lo confirma, el exgeneral sería el primer afroamericano en liderar el mayor ejército del mundo.

Austin necesitará de una exención —además de la aprobación— del Congreso para ser designado como jefe del Pentágono, ya que la ley establece un plazo de siete años desde su retiro para acceder al puesto, y tan solo han pasado cuatro.

El domingo pasado se conoció que el presidente electo eligió a Xavier Becerra, un exparlamentario que ahora es el fiscal general de California, como su nominado para secretario de Salud y Servicios Humanos, al terminar así con una búsqueda políticamente delicada que trajo quejas del Caucus Hispano del Congreso sobre la falta de latinos en la próxima administración.

Becerra se convirtió en la clara elección de Joe Biden en los últimos días, según personas familiarizadas con las deliberaciones de la transición confirmaron al Times, y fue una sorpresa. Es que el funcionario demócrata tiene un perfil más orientado a los temas de justicia penal, inmigración y política fiscal, y durante mucho tiempo se creyó que era un aspirante a fiscal general.

Con información de AFP y EFE.